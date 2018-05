Bart, was willst du mehr?

Ein wenig geht es SPOCK'S BEARD wie MARILLION. Dass Neal Morse die Bärte verlassen hat, liegt jetzt auch schon knapp 16 Jahre zurück und mit "Noise Floor" als 13. Studioalbum haben die Amis jetzt auch mehr Alben ohne Neal Morse aufgenommen als mit ihm. Und doch werden wohl die Stimmen nie komplett verstummen, die sich eine Reunion wünschen. Das liegt natürlich auch daran, dass in den Ohren vieler Fans die ersten sechs Werke echte Klassiker sind, alle anderen aber "nur" sehr gut.



Und ganz ehrlich, zu dieser Gruppe gehöre ich auch. Sowohl live wie auch auf Konserve war SPOCK'S BEARD zwischen 1996 und 2002 eine meiner absoluten Lieblingsbands und auch heute lege ich "Day For Night", "The Light" oder "Beware Of Darkness" immer noch gerne und regelmäßig auf. Und auch wenn alles ab "Feel Euphoria" nicht enttäuscht hat, fehlte eben doch immer das gewisse Etwas. Als dann nach "X" auch noch Nick D'Virgilio ausstieg, war für mich SPOCK'S BEARD eigentlich fast schon Geschichte.



Doch mit Ted Leonard (ENCHANT) als neuem Sänger hat die Truppe doch noch einmal die Kurve bekommen und mit "Brief Nocturnes And Dreamless Sleep" und "The Oblivion Particle" zwei gute Alben nachgelegt, die allerdings zumindest in meinem Haushalt dennoch etwas nachlässig behandelt wurden. Ich kann aber mit relativer Sicherheit sagen, dass dies mit "Noise Floor" nicht passieren wird.



Die etwas kompakter gehaltenen Nummern - kein Song überschreitet die Neun-Minuten-Marke - beinhalten natürlich dennoch den ganz normalen instrumentalen Wahnsinn. Frau K. dreht bei den vokallosen Parts in 'Somebody's Home' oder 'Have We All Gone Crazy Yet' und den gänzlich instrumentalen Songs 'Box Of Spiders' und 'Armageddon Nervous' sogar ein bisschen durch. Sie sieht das nicht als positiv an, für Prog-Freunde sollte das aber ein gutes Zeichen sein.



Vor allem aber finde ich, dass Ted Leonard seinen bisher besten Job bei SPOCK'S BEARD abliefert. Die Gesangsmelodien wirken frisch, sind oft wunderbar eingängig ('What Becomes Of Me', 'Have We All Gone Crazy Yet', 'Bulletproof') und sein Timbre sorgt sowieso für Gänsehaut. Eben so wie man es auch von ENCHANT gewohnt ist. Verzaubernd.



Primus ist dabei 'Beginnings', das mit einer besonders eindringlichen Gesangsleistung, einem wunderbaren Refrain und feinen, mehrstimmigen Versatzstücken glänzt. Wirklich toller Song.



Ganz klar, Freunde von SPOCK'S BEARD kommen hier auf jeden Fall voll auf ihrer Kosten. "Noise Floor" bietet in 70 Minuten alles, was das Prog-Herz begehrt.