So viel Qualität, so wenig Ertrag!

Die Musiker von SPOOK THE HORSES sind in der glücklichen Situationen, als Multiinstrumentalisten in allen Belangen unberechenbar zu bleiben. Jedes Mitglied der neuseeländischen Kapelle ist imstande, jedes Instrument zu bedienen, was der Band eine Flexibilität beschert, von der viele nur träumen können.



Doch leider nutzen die Jungs diese Qualitzät nicht, um ihren Sound zum großen auditiven Kino hochzussterilisieren. Viel lieber bedient man auf "People Used To Live Here" den puren Minimalismus und bemüht sich um eine Atmosphäre der völligen Isolation, meist beklemmend, oftmals sehr ruhig, über weite Strecken mit hypnotischen Gitarren inszeniert, letztendlich aber auch träge und wenig aussagekräftig - denn auf Dauer sind die depressiven Indie-Rocker bzw. die ausgedehnten Instrumentals einfach zu träge, als dass man sich von ihnen mitreißen lassen könnte. MOGWAI und das KILIMANJARO DARKJAZZ ENSEMBLE sind Referenzen, die man sicherlich mit den Neuseeländern in Verbindung bringen kann, doch die Kiwis verlieren sich dennoch zu sehr in ihrem offenkundigen Trauerspiel, gehen einfach zu bedächtig vor und erstellen schließlich einen in sich gekehrten Post-Rock-Longplayer, dessen inhaltliche Scheinbeliebigkeit großen Kredit verspielt und "People Used To Live Here" irgendwann in die Einbahnstraße führen.



Sicher: Es gibt viele sphärische Wechsel, und bei der Inszenierung einer melancholischen Stimmungswelt ist SPOOK THE HORSES auch relativ erfolgreich. Aber die Platte will einfach nicht ergreifend genug sein, dass man sich mitgerissen fühlt. Und dieses Manko kann die Band bei allem unbestrittenen Talent einfach nicht von sich weisen!



Anspieltipp: Near Then, Far Now, Following Trails