Live-Nachlese zweier fantastischer Reunion-Shows

SPOOKY TOOTH ist sicherlich keine Band, die jeder Classic-Rock-Fanatiker sofort auf dem Schirm hat, wenn es darum geht, lange vergessene Perlen ins Visier zu nehmen. Während ihrer aktiven Zeit Ende der 60er respektive Mitte der 70er galt die Band zwar als echter Geheimtipp, da der ganz große Wurf seinerzeit jedoch ausblieb, ist die Truppe wohl eher eine Insider-Geschichte, die nur dem auserlesenen Fachpublikum bekannt sein dürfte.

Vielleicht lässt sich dieser Umstand ein wenig ändern, wenn man sich einmal näher mit der Aufzeichnung der Reunion-Shows beschäftigt, die anno 2004 in Worpswede und Hamburg bestritten wurde. Die Band hat eine Auswahl ihrer Klassiker mitgeschnitten und sie anschließend auch den Zuhörern zur Verfügung gestellt, allerdings ist die Originalauflage längst wieder vergriffen, so dass "Nomad Poets" als Sammlerstück absolut gefragt ist. Dieser Nachfrage kommt Esoteric Antenna nun nach und veröffentlicht gleichzeitig auch die gleichnamige DVD, die im Set mit der neu aufbereiteten CD nun das Licht der Welt erblickt - Gott sei Dank!

Denn die zehn Kompositionen, die aus dem SPOOKY TOOTH-Best-of-Portfolio zusammengestellt wurde, sind absolute Classic-Rock-Giganten, deren latenter Hang zum Blues das Feeling des Materials noch einmal auf eine ganz neue Ebene hievt. Die Band gibt sich ihrem Sound hin, als müsse sie sich um einen weiteren Major-Deal bewerben, ohne dabei die Authentizität der Originale in Frage zu stellen. Die Performance strotzt nur so vor Leidenschaft, die Soli sitzen un der Gesang ist eine Klasse für sich - so wie das Material von "Nomad Poets - Live In Germany 2004" ohnehin.

Prächtig also, dass die beiden Gigs nun in einem perfekten Zusammenschnitt erneut herausgegeben wurden und man das Ganze schließlich sogar audiovisuell mitverfolgen kann. SPOOKY TOOTH ist zwar immer noch ein Geheimtipp - aber als solcher definitiv einer, den man sich nicht ausreden lassen darf!