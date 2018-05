Er hat den Blues - mehr denn je zuvor!

Mir ist wirklich schleierhaft, warum man auf Rick Springfield immer wieder rumhackt und ihn auffordert, sich doch langsam mal um die Rente zu kümmern. Leute, hört euch doch einfach mal "The Snake King" an - vielleicht werdet ihr dann ja mal begreifen, dass der in den 80ern enorm erfolgreiche Songschreiber und Sänger seinen Zenit immer noch nicht überschritten hat.

Auf seinem neuesten Studioalbum widmet sich Springfield vorwiegend dem Blues, und das Klasse. Die meisten Nummern werden von souligen Melodien getragen, es darf auch gerne mal die Mundharmonika im Springsteen-Style sein, doch am Ende des Tages ist jede einzelne Nummer richtig cooler, diesmal überraschend bluesiger Stoff - selbst wenn die Tracks sich mal gen Big-Band-Sound verabschieden und sich mit einigen fast schon gospeltauglichen Chören ins Gedächtnis brennen.

Springfield hat einfach immer noch das Feeling und schließlich auch das Gespür für coole Rock'n'Roll-Sounds und muss sich angesichts grandioser Stücke wie 'God Don't Care' und 'Jesus Was An Atheist' noch lange keine Gedanken über das Leben nach der Musik machen. Vielleicht trifft er manchmal zu sehr das Klischee, womöglich sind seine neuen Stücke auch nicht die originellsten, aber wenn er sich in 'The Voodoo House' mit aller Leidenschaft vom Grove treiben lässt, in 'Little Demon' seine gesamte Karriere mit einem retrospektiv gerichteten Track feiert oder in 'Santa Is An Anagram' die Legitimation als R&B-Künstler holt, ist das einfach immer noch fantastisch und Grund genug, Rick Springfield als zeitlosen Musiker abzufeiern. Wen juckt da schon der 70. Geburtstag, der in Kürze bestritten wird? Solange der Mann solche Alben veröffentlicht, kann er auch als alter Tattergreis noch mächtig austeilen. Glückwunsch zu einem allemal unterhaltsamen, bärenstarken Album!

Anspieltipps: Jesus Was An Atheist, Little Demon, The Voodoo House