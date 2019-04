Grundsolider, ehrlicher Hard Rock dreier echter Blutsbrüder.

Bereits seit stolzen 14 Jahren musizieren die drei "Blutsbrüder" schon gemeinsam und das trotz des noch relativ jungen Alters ihres jüngsten Bandmitglieds, welches gerade einmal 21 Jahre alt ist. Die beiden Brüder Tim Louis und Sam Niklas Jaeger zocken gemeinsam mit ihrem Schlagzeuger Arian Gerhardt grundsoliden, ehrlichen, melodischen Hard Rock ohne unnötigen Firlefanz, der das ein oder andere Mal an gemäßigtere SKID ROW erinnert.



Sänger Sam drückt den elf Kompositionen auf "Blood Brothers", wie damals auch ein gewisser Sebastian Bach bei der von mir oben genannten Band, mit seinem rauen, äußerst angenehmen Gesang seinen eigenen Stempel auf und passt sprichwörtlich wie die Faust auf das wohlbekannte Auge. Geboten bekommt der Hörer auf "Blood Brothers" einen erfrischend klingenden Mix aus flotten Rockern wie beispielsweise dem Titelsong 'Blood Brothers' oder 'I Ain't Falling', mitsingtauglichen Songs wie etwa 'Follow Your Dreams', 'Every Day Counts', oder 'Forever', bis hin zu balladesken Tönen der Marke 'If You Say You Love Me' und 'My Chance'. Zu jeder Sekunde hört man den Jungs an, dass es sich hierbei um ein präzise eingespieltes Team handelt, das sowohl über ausgezeichnete musikalische als auch kompositorische Fähigkeiten verfügt.



Zusammengefasst hat der aus Neu Isenburg stammende Dreier auf dem Debütalbum schon vieles richtig gemacht und hinterlässt mit "Blood Brothers" einen ersten, wirklich guten Eindruck in der mittlerweile kaum mehr überschaubaren Musiklandschaft. Hier und da fehlen dem Trio zwar noch die ganz großen Momente und der allerletzte Kick, der aus einem guten Album ein sehr gutes werden lässt, aber alles in allem haben wir es hier mit einem kurzweiligen Hard-Rock-Album zu tun. Ich werde die Jungs mit Sicherheit weiterhin genauer beobachten und bin schon sehr gespannt, wohin ihre Reise noch gehen wird.