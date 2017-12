Behind Closed Doors (Single)

Gelungener Appetizer

Die gibt es noch? Und ob! Und bevor das "Behind Closed Doors"-Album Ende Februar erscheinen wird, hauen uns die Power-Metaller von SQUEALER mit dem Titeltrack gleich den ersten Appetizer um die Ohren. Zugegeben, nach der "The Circle Shuts"-Scheibe vor knapp neun Jahren wurde es recht ruhig um die Mannschaft aus Hessen. Doch scheinbar hat sie wieder richtig Lust auf Musik, denn der Titeltrack des kommenden Albums macht definitiv Appetit auf Mehr.

'Behind Closed Doors' beginnt recht verheißungsvoll und hat mit der Zeit genug Feuer, um einen wohlig warmen Platz im Power-Thrash-Sektor zu finden. Aggressive Shouts von Frontmann Werner, cooles Stakkato-Riffing, ein amtliches, nach vorne preschendes Tempo und ein durchaus eindringlicher, leicht melodischer Refrain – allesamt also jene Trademarks, mit denen man SQUEALER immer mal wieder ins Herz geschlossen hat.

Auch wenn seit Alben wie "The Prophecy" oder "Confrontation Street" sehr viel Wasser in den Rhein geflossen ist, ist es schön, dass sich eine Band wie eben SQUEALER an die alten Tugenden erinnert. Wenn die restliche Platte ähnlich ballert wie die vorliegende Single, kann man sich auf jeden Fall warm anziehen und eine gewisse Freude entwickeln. Jedoch sollte man bei sämtlichen Voraussichten immer vorsichtig sein!