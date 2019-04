Mit Mut nach vorn

Tabula rasa – von der "Bastard"-Mannschaft ist einzig und allein Frontmann Martin Soer noch bei STAHLMANN mit von der Partie. Ob die komplett umgekrempelte Instrumentalmannschaft etwa einen Teil dazu beigetragen hat, dass sich auch stilistisch bei den Mannen aus Göttingen einiges getan hat, wage ich nicht zu bezweifeln. Doch Alt-Fans aufgepasst, der Industrial- und NDH-Einschlag, den ihr auf den bisherigen fünf STAHLMANN-Alben für euch entdecken konntet, ist auch anno 2019 wieder mit von der Partie. Nur diesmal gesellen sich auch noch andere Einflüsse hinzu, sodass man mit Fug und Recht sagen kann, dass "Kinder der Sehnsucht", der Band sechstes Album, definitiv das experimentellste und am breitesten aufgefächerte Album ihrer Historie ist.

Natürlich gibt es die obligatorischen NDH-Nummern, die auch auf den vorherigen Alben eine sehr gute Figur abgegeben hätten. 'Wahrheit oder Pflicht' und 'Regen' schlagen vollends in diese Kerbe und dürften auch live künftig nicht hinwegzudenken sein. Doch diesmal schaut STAHLMANN auch ein wenig in die spielfreudige Deutschrock-Richtung, isst auch ab und zu vom Gothic-Rock-Teller und hat auch einige ruhigere Stücke in petto. Alles in allem steckt aber hinter jeder Note, jedem Wort und jedem Ton der Name STAHLMANN, sodass man nicht allzu beängstigend das neue Album einwerfen muss. Und mit dem Titelstück holt die Band locker flockig und scheinbar mühelos das Beste heraus, was man auf insgesamt sechs Alben zu bieten hatte, eine Live-Nummer par excellence.

Die Göttinger oder besser gesagt Martin Soer himself ist hinsichtlich des Songwritings einfach auf die nächste Stufe geklettert und lässt, wie angedeutet, mehr Einflüsse in den bandeigenen Sound integrieren: Die -Elektro-Ballade 'Wenn du gehst' sowie der Gute-Laune-Rocker 'Vom Himmel verloren' fallen hier ebenso positiv auf wie das hochemotionale und Kehle zuschnürende 'Hörst du wie mein Herz schlägt'. Auch wenn man also die leicht geänderte Marschroute STAHLMANNs an sich heranlassen muss, so offenbart sich mit "Kinder der Sehnsucht" doch spätestens nach dem dritten, vierten Durchgang das beste und zugleich mutigste, da abwechslungsreichste Album der nun über zehnjährigen Karriere.