Tolle EP - tolle Band!

Wer hätte vor einem Jahrzehnt zu behaupten gewagt, dass die italienische Szene sich zur vielleicht spannendsten in ganz Europa entwickeln würde, wenn die Rede von leidenschaftlichem Alternative Rock ist? Alleine bei Sliptrick Records sind frei von jeder Sparte in den letzten Monaten so viele spannende Platten lizensiert worden, dass man aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt, wie stark sich die einst so kitschbehaftete italienische Musiklandschaft aus ihrer Abgeschiedenheit zurückmelden würde.



Grund für diesen rasanten Sprung sind unter anderem Bands wie STAIRS OF LIFE, sprich ambitionierte Acts mit einer klaren Message, vielen eigenständigen Inhalten und absolut toll verpackten Emotionen, die heutzutage nicht mehr über pathetische Pianos und dergleichen abgebildet werden müssen. Irgendwo in der Schnittmenge von RADIOHEAD und THE PINEAPPLE THIEF hat das Quartett seine eigene Nische gefunden und zuletzt Material produziert, das so manchen gestandenen Mainstream-Künstler sofort die Spucke verschlagen sollte. Mit post-rockigen Ansätzen, leicht verproggten Arrangements, eindringlichen Melodien und bewegenden Gesangsparts hat die Band auf ihrer neuen EP vier Stücke zussammengetragen, die als Bewerbungsgrundlage Fans von DREAM THEATER, STEVEN WILSON und den oben aufgeführten Truppen ausreichen dürften, um die Investition in "The Man In A Glass" sofort zu tätigen. Aber auch Freunde zeitgenössischer Modern-Rock-Kapellen sind aufgerufen, sich mit den teils nachdenklichen, teils melancholischen, meist aber doch sehr anspruchsvollen Kompositionen zu beschäftigen, da sie dem substanzlosen Alternative-Kram des amerikanisch geprägten Mainstreams ganz locker das Wasser abgraben.



Die Band gibt auf verschiedenen Streaming-Portalen kostenlose Einblicke in diese EP, so dass ein Testlauf problemlos abzuwickeln ist. Wer jedoch genügend Vertrauen in die letzten Zeilen hat, kann sich das Teil gerne auch blind beschaffen - denn STAIRS OF LIFE ist das Geld zu diesem Zeitpunkt absolut wert!



Anspieltipps: The Man In A Glass, You Are Gone