Kompromisslos und mit dem Herz am rechten Fleck

Von wegen! Auch wenn uns die Band aus dem Südwesten Baden-Württembergs mit dem Titel ihres zweiten Langeisens womöglich ihre Auferstehung verhökern will, sei angemerkt, dass STALLION zu keiner Sekunde inaktiv und erst recht nicht tot war. Das Gegenteil ist der Fall, denn auf "From The Dead" macht der Fünfer einen quicklebendigen Eindruck und setzt nahtlos dort an, wo mit "Rise And Ride" vor knapp drei Jahren ein mehr als nur eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt werden konnte.



Die inzwischen erlangte Live-Erfahrung konnte beim Songwriting gut umgesetzt werden und so knallt uns die Truppe mit dem überaus kritischen, an diverse Szene-Päpste gerichteten 'Underground Society' gleich zu Beginn des Reigens einen Up-Tempo-Ohrwurm der Sonderklasse um die Lauscher.



Mutig zeigt sich die Truppe aber nicht nur mit diesem Text, auch die Tatsache, dass STALLION sowohl Speed Metal, als auch jene softere, melodische und eingängige Gangart ('Waiting For A Sign' kommt mit freundlichen Grüßen diverser Größen aus dem Großraum L.A. der 80er aus den Boxen) pflegt, für die so mache Band einst von der Speed-Community kurzerhand zu Posern ernannt wurde, lässt Weitblick und nach frühem Punk anmutende "Leck Mich"-Attitüde erkennen.



Gut so, denn was gefällt, muss auch erlaubt sein! Zwar entpuppen sich nicht alle Tracks von "From The Dead" aus dem Stand heraus als derartige Ohrwürmer, und auch die nicht unbedingt alltägliche Stimme von Frontmann Pauly will erst einmal hörtechnisch verarbeitet sein - dennoch steht fest, dass STALLION mit diesem Album ihre Fans zufriedenstellen kann und zudem auf jeden Fall auch neue hinzugewinnen wird.



Denn wer mit dem Wissen, dass ein Album wie "From The Dead" polarisieren wird, ohne jegliche Kompromisse an den Start geht und sich keinen Nanometer von seinem Weg abbringen lässt, trägt das Herz für die Sache am richtigen Fleck und verdient Respekt!