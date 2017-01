Architektonisch noch ausbaufähig.

Prog Metal aus der Ukraine? Hui, das Stichwort kann ich doch mal schnell nutzen um einen feinen Tip loswerden: SPIRALÉ! Cooler abgedrehter moderner Instrumental-Prog, völlig eigenständig, sehr hörenswert (zum Review von "Labirintas"). Leider gibt es die Truppe nicht mehr. Aber STARCHITECT geht in eine ähnliche Richtung. Doch finde ich die auch ähnlich gut?



Hmm, Kollege Krause hat sich letztens erst ausgiebig mit der Band beschäftigt und fand am Ende wenig Euphorisierendes (zum Review von "Results"). Sagen wir mal so, im Kellergewölbe des Euroblast-Festivals würde STARCHITECT für eine halbe Stunde lang durchaus Freunden des modernen Instrumental-Prog mit krummen Takten Freude bereiten. Technisch sauber, druckvoll und nicht uninteressant arrangiert kommt die Musik ins Ohr. Doch mir geht es auf Dauer wie Timon, so richtig hängen bleibt hier nichts. Die schroffen Riffs sind nicht herausragend genug, mir ist bei so einer Musik eh immer zu viel Rhythmus und wenig Melodie, und wenn im Hintergrund einer kreischt, ist das leider auch eher eine Randnotiz. Nein, da war SPIRALÉ im direkten Vergleich schon einen ganzen Zacken geiler.



Der interessanteste Track ist vielleicht 'Interluctor', ein Remix eines älteren Tracks (vom Vorgänger "Results"), der mich wegen seines Mixes von synthetischen und elektronischen Elementen plus des Einsatzes des unschuldig wirkenden Pianos an die Anfangstage von 65DAYSOFSTATIC erinnert. Und wenn ich es mir recht überlege, gibt es nur sehr wenige Bands, die so klingen. Vielleicht eine neue Nische für STARCHITECT? Traut euch, Jungs!