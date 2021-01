Starker Power Rock aus Russland.

Ein Power-Trio aus Moskau. Deckname: STARIFIED. Mission: Rock'n'Roll. Seit 2017 sind die drei Musiker um den singenden Schlagzeuger Vadim Ambartsumian zwar erst aktiv, legen aber mit "Fat Hits" nun schon ihr drittes Album vor. Respektables Arbeitstempo. Die etwas mehr als vierzig Minuten rocken souverän und glänzen auch mit einer modernen, aber jederzeit erdigen Produktion. Musikalisch verzeichnet der Hörer Ausschläge in Richtung Stoner-, Classic-, Retro- und College-Punk-Rock, doch vereint der Fixstern FOO FIGHTERS alles zum großen Ganzen.

Obwohl der Großteil der Songs im Mid-Tempo gehalten ist, entwickelt das Trio von Beginn an eine angenehm ansteckende Energie. 'Scapegoat', 'Fat Kids' oder 'Anti Rebel' geben direkt die forsche Richtung vor. Sie überzeugen immer mal wieder mit einem coolen Riff und kleinen Hooks. Im weiteren Verlauf bleiben sich die Russen überwiegend treu, probieren es auch mal gelungen balladesk ('Pick A Fight') oder grooven eher modern wie die Hölle ('What If'). Dabei beschränken sie sich aufs Wesentliche und gönnen sich beispielsweise richtige Soloarbeit nur selten, dann aber wirklich gut. Was das Album vor allem trägt, ist die Energie und Spielfreude, die spürbar durch die Boxen rockt. Passend ist auch der angenehm akzentfreie Gesang von Vadim, der eine facettenreiche Stimme besitzt und in den rockigeren, geschrienen Passagen durchaus mit einer passablen Melodieführung glänzen kann.

Gut, betrachtet man die Songs unter dem objektiven Brennglas, dann nutzt sich die Musik gegen Ende hin schon ein wenig ab, lässt man sich aber eher nebenbei treiben, dann macht "Fat Kids" auf jeden Fall durchgehend Spaß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass STARIFIED vor allem Klubs ab- und das Publikum mitreißen dürften. Musik eben, die für die weltweiten Bühnen komponiert wurde. Wer es nicht immer cheesig und glatt gebügelt braucht, sondern auch mit kraftvollem, schnörkellosem Rock etwas anfangen kann, sollte die Band aus Moskau definitiv mal anchecken.

Anspieltipp: What If, Fat Kids, Anti Rebel