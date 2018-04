Tatsächlich eine bunte Suppe!

Homogenität ist definitiv nicht die erklärte Stärke dieser russischen Tausendsassa; STARSOUP startet auf dem neuen Album mit einem heftigeren Prog-Metal-Mix im Stile von MERCENARY, macht dann einen groben Schlenker Richtung Folk Rock, zieht irgendwann komplett die Bremse, um sich melancholischen Noten zu widmen und schafft zum Schluss noch einige symphonische Übergänge, die bis in den klassischen Bereich hineinreichen - und die Pop-Ballade 'The World That Has Moved On' ist ja auch noch Teil von "Castles Of Sand".



Das Potpourri, das in den zwölf Kompositionen auf die Lauscher trifft, ist nicht nur relativ vielseitig, sondern bringt auch unwiderruflich das Problem des Sampler-Charakters mit. Der rote Faden besteht wohl aus der flächendeckend starken gesanglichen Performance und der spieltechnischen Eleganz, die STARSOUP auf alle Fälle für sich beanspruchen kann. Ansonsten sind die hier vertretenene Charaktere in jedem Song andere, ebenso die Einflüsse, die von traditionellem Hardrock über Singer/Songwriter-Ideen bis hin zum anspruchsvolleren Heavy Metal reichen - eine ganze Menge, vor allem wenn man als Band noch keinen echten Fuß in irgendeine Szene bekommen hat.



Das Dilemma an der Sache ist, dass die Stücke auf "Castles Of Sand" fast ausnahmslos überzeugen und lediglich die kitschigen Augenblicke in den balladesken Nummern Grund zum Meckern geben. Kann man also damit umgehen, dass diese Band ihrem Material keine klare Richtung gibt, erhält man ein wirklich interessantes, spannendes und zuletzt auch gefälliges Album.



Anspieltipps: The Catcher In The Lie, Castle