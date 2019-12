Überraschend eigensinniges Gothic-Erlebnis

Abseits von allen berechenbaren Kursen haben die Musiker von STASIA MOMENTO ihr eigenes kleines Gothic-Paradies erschaffen, in dem kreatives Songwriting mindestens genauso wichtig ist wie außergewöhnlich experimentelle Improvisationen und monumentale Alternative-Arrangements, die selbst bei den Herrschaften von PLACEBO einiges auslösen dürften. Bis hierhin ist die Truppe aus dem spanischen Vigo allerdings erst einmal ein unbekannter Newcomer, der mit seinem extrem eigenwilligen Mix aus Indie Rock, epischem Gothic-Sound und gelegentlich gar psychedelisch geformtem Dream Pop erst einmal den Anker legen muss - doch das sollte mit "Manifestwo" eigentlich probmelos gelingen.

Die Band ist zwar hier und dort etwas zu verträumt unterwegs und könnte manchmal etwas mehr von den beschwingten SISTERS OF MERCY-Tendenzen heraushängen lassen, doch sobald der introvertierte Charakter der Songs sich vollends manifestiert hat, bereiten selbst die ganz intensiven Exkurse in die Welt der Melancholie ein wunderbares musikalisches Erlebnis, das dem handelsüblichen Gothic Rock noch einmal ein paar angenehm erfrischende Impulse verpasst.

Umgekehrt hat "Manifestwo" eine Vielzahl aufgeweckter Ideen, die sich absolut nicht genrespezifisch limitieren lassen. Die Iberer pendeln zwischen MARILYN MANSON und sanftem Radio-Pop, bescheren opulente Arrangements neben völlig in sich gekehrten Passagen, lassen gegensätzliche Stimmungen aufeinandertreffen, ohne sich dabei zu verrennen, und haben am Ende zehn richtig starke Songs am Start, deren immense Bandbreite gleichzeitig auch ihr stärkstes Argument ist.

STASIA MOMENTO hat die Zeichen der Zeit erkannt und der Lethargie des Gothic Rocks mit einer Palette wirklich bezaubernder Songs durchbrochen. Wie so oft im Hause Art Gates versteckt sich hinter einer eher unscheinbaren Erscheinung ein richtig tolles Ensemble, das auf seinem neuen Album voll und ganz überzeugen kann. Von meiner Seite gibt es daher lauten Beifall und eine klare Empfehlung!