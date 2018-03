No Grave, No Burial

Aussie-Hardcore mit sattem Punch

STATUES ist die nächste talentierte Modern-Hardcore-Truppe vom Känguruh-Kontinent, die sich anschickt, auch jenseits der Heimat die Bühnen und Fanherzen zu entern. Erstaunlicherweise hat man der Band zum Release von "No Grave, No Burial" noch keinen Plattenvertrag angeboten, was angesichts des durchweg starken Materials der neuen Scheibe schon ziemlich merkwürdig erscheint - denn immerhin ist die Truppe schon seit 2010 studiotechnisch aktiv und hat sich in der heimischen Szene längst einen makellosen Ruf erspielt.

Sei's drum, denn was nicht ist, kann ja noch werden, und im Falle von STATUES kann man eigentlich fest davon ausgehen, dass das Quintett aus Perth in Kürze durch die Decke gehen wird, sobald ein Deal und somit der weltweite Vertrieb an Land gezogen werden konnte. Die neun Stücke von "No Grave, No Burial" sind nämlich nicht nur immens impulsiv und von einer besonderen Motivation gekennzeichnet, sondern haben auch dieses gewisse Etwas im atmosphärischen Aufbau, bei dem auch vereinzelt Komponenten aus dem Metalcore-Bereich zum Zuge kommen. Die stets beklemmenden Background-Sounds seien hier exemplarissch genannt und halten die Dynamik des Albums am Limit, während an vorderster Front oft genug der Punk abgeht und STATUES zwischen wilden Screamo-Attacken und rabiatem Hardcore-Gebolze mächtig Stimmung macht. Die Produktion ist überdies ziemlich fett und legt die Schwerpunkte auf den kreativen Gitarren- und Sampling-Output, der das Material herrlich lebendig hält.

Man muss daher auch am Ende kein Prophet sein, um diesen Jungs einen rasanten Aufstieg zu prognostizieren, sobald die Band auch in Europa endlich mal Fuß gefasst hat. "No Grave, No Burial" sollte der entscheidende Dosenöffner sein, der STATUES auch ins Bewusstsein der anspruchsvolleren Fanszene auf dem alten Kontinent rücken wird.

Anspieltipps: No Grave, No Burial, Defiance, Sanctuary