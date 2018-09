Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall

Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall

Die andere Seite der Medaille

Zugegeben, die STATUS QUO-Veröffentlichungen der letzten Jahre war alles andere als überschaubar. Und dennoch ist die vorliegende eine Besondere. So ist "Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall" nicht nur die Fortsetzung der STATUS QUO-Akustikkonzertreihe, sondern auch die erste nach dem Tod von Rick Parfitt. Nicht nur eine gefühlvolle sondern auch eine sehr emotionale Angelegenheit also, die Francis Rossi zusammen mit neun weiteren Musikern in der altehrwürdigen Royal Albert Hall absolvierte.

Stellt euch also folgende Situation vor: Ihr sitzt in diesen heiligen Hallen und lauscht einer wunderbaren Band beim Musizieren ihrer besten Stücke. Zusammen mit Geige, Akkordeon, Percussion, Mundharmonika und natürlich den Akustikgitarren, dem Bass, dem Schlagzeug und dem typischen Gesang Rossis entsteht eine wunderbare Atmosphäre, die auf "Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall" auch sehr gut eingefangen wurde.

Eine sehr schöne Seite, die uns STATUS QUO hier zeigt. Ob typische Rocker wie 'Rock 'N' Roll', 'Down Down' oder 'Whatever You Want' oder eben solche liebgewonnenen Stücke wie 'Again And Again', 'Caroline' und 'Rain' – allesamt machen sie in der Royal Albert Hall eine Figur, die Gänsehaut alleine beim Zuhören erzeugt. Einzig 'In The Army Now' wird vermisst. "Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall" ist dennoch nicht nur eine weitere Live-Veröffentlichung aus dem Hause der alten Herren aus Great Britain, sondern sowohl aufgrund des Parfitt-Geistes als auch der Location der Extraklasse ein Rundling, an dem man sehr viel Freude haben wird.