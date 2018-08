Rock 'n' Roll im Metal-Mekka

So langsam neigt sich die Karriere der großen britischen Rock 'n' Roller STATUS QUO ihrem Ende entgegen, wie sie selbst angekündigt haben. Nach mehr als fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft darf man den Burschen die Rockrente wohl zugestehen. Grund genug, dafür zu sorgen, dass es noch einige Live-Dokumente aus dieser späten Phase der Band gibt. Mit dem Konzert in der Royal Albert Hall und dem Auftritt in Wacken gibt es daher zwei neue Veröffentlichungen, wobei der Auftritt in Wacken, um den es bei diesem Tonträger geht, der rockigere ist.





Die Setliste birgt natürlich keine Überraschungen. Bei einem Auftritt von 70 Minuten auf einem Festival darf man keine Experimente erwarten, schon gar nicht von den Drei-Akkorde-Rockern, die diesen Umstand vor zehn Jahren selbstironisch mit dem Albumtitel "Still In Search Of The Fourth Chord" feierten. Hier weiß man, was man kriegt, nämlich die volle Dosis von 'Caroline' über 'Hold You Back' und 'In The Army Now' bis hin zu 'Rockin' All Over The World' und einem Medley im Song 'What's You're Proposin''.

Dass QUO live immer für eine Party gut ist, beweist die Band daher auch auf einem für sie doch eher ungewöhnlichen Festival, dem Wacken Open Air 2017. Trotz der eigentlich heftigeren Natur der Veranstaltung wird die Band vom zahlreichen Publikum vor einer der Hauptbühnen "Harder" gefeiert, was die Band tatsächlich teilweise wörtlich nimmt und heftig nach vorne rockt, man höre mal die Aufnahmen von 'Caroline' oder 'Softer Ride'. Das klingt auf der CD gut, aber dieses Package hat zusätzlich den Auftritt noch auf DVD beiliegen, was der Performance eine weitere Dimension gibt. Das Meer an Köpfen und die schönen Aufnahmen von Wacken sind schon schön anzusehen.Dass der Gig bei Tageslicht stattfand, tut dem Genuss übrigens keinen Abbruch. Es sorgt vielmehr für ein offenes und ehrliches Bild, bei dem keine Show oder keine Lichteffekte vom gradlinigen Rockhandwerk der Protagonisten um Ur-QUOler Francis Rossi ablenken. Ganz offensichtlich genießen die Musiker den Auftritt, Rossi lächelt die meiste Zeit, macht humorvolle Bemerkungen und lässt sich gebührend feiern, und auch der Rest der Band trägt den Spaß an Ort und Zuschauermenge im Gesicht.In Anbetracht der Tatsache, dass Rick Parfitt 2016 verstarb, ist es eine Erwähnung wert, dass John Edwards seine Gesangsparts übernimmt und dabei eine gute Figur macht. Es gibt bisher nur wenige offizielle Aufnahmen von STATUS QUO ohne Parfitt, abgesehen von "The Last Night Of The Electrics" ist "Down Down & Dirty at Wacken" auf jeden Fall eines der ersten Dokumente, die das neue Line-Up live und auch mit Bild ins Wohnzimmer bringt. Das unterscheidet diese neue Veröffentlichung von den zuvor erschienenen und macht "Down Down & Dirty at Wacken" neben der mitreißenden Performance ebenfalls zu einer lohnenden Investition für STATUS QUO-Fans. Für alle anderen ist es eine tolle Best-Of-Live-Scheibe, die die Hitparade um das tolle Stück 'The Beginning Of The End' vom 2007er-Album ergänzt, das sich ganz langsam zu einem meine All-Time-Faves der Briten entwickelt hat.Fazit: Schönes Bundle aus CD und DVD, das keine Wünsche offen lässt. Wer nicht in Wacken war, kann nun den tollen Gig ins Wohnzimmer bekommen. Und wer da war, wird sich das Ding bestimmt eh besorgen! Es lohnt sich.