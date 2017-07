Last Night Of The Electrics

Steht drauf, steckt drin!

Richtig, ich habe in den vergangenen zwei, drei Jahren verhältnismäßig viele STATUS QUO-Veröffentlichungen rezensiert. Doch immer waren sämtliche Outputs von hoher Qualität und hat den Fans genau das gegeben, was sie sich von dem jeweiligen Titel her auch im Vorfeld wohl versprochen haben. Anders verhält es sich auch nicht mit "The Last Night Of The Electric", ein Mitschnitt aus der O2-Arena in London vom 11. Dezember des vergangenen Jahres.

Ein Mitschnitt, der nochmal sämtliche Stärken der Altherren offenbart, das gesamte Hit-Arsenal der vergangenen 55 Jahre parat hält und mit einem tollen, zeitgemäßen Sound, einer bestens aufgelegten Mannschaft und entsprechenden Zuschauerreaktionen auch in der B-Note keine Wünsche offenlässt. Applaus und schwingende Hüften hier, ein Ohrwurm-Overkill vom Allerfeinsten und mächtig Bewegung dort – wo STATUS QUO draufsteht, steckt auf STATUS QUO drin.

Wie wäre es mit 'In the Army Now', 'Down Down' oder natürlich 'Rockin' All over the World' – jenen Hits also, dank denen ich auf die Boogie-Rock-Truppe aufmerksam geworden bin? Oder 'Softer Ride', 'Paper Plan' und 'Rain' – jenen Gassenhauern, die sich erst von Durchgang zu Durchgang etablieren konnten, dann aber nicht mehr hinwegzudenken waren? Oder 'Burning Bridges' und 'Rock 'n' Roll / Bye Bye Johnny' – jenen Songs, mit denen STATUS QUO das Londoner Publikum damals in den verdienten Feierabend geschickt hat?

Ganz gleich, an welchem Punkt dieser Live-Veröffentlichung ihr angekommen seid, STATUS QUO hat es live einfach drauf. Ich selbst konnte mich erst vor wenigen Wochen einmal mehr selbst davon überzeugen, als die Band im Vorprogramm von ZZ TOP zu erleben war. So stand nicht nur ich in Mönchengladbach mit einem breiten Dauergrinsen, so viel steht fest. Anders dürfte es dem Londoner Publikum auch nicht ergangen sein.