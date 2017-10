The Last Night Of The Electrics

Viele schöne Erinnerungen, aber ein viel zu routinierter Auftritt

Wie lange noch? Das ist wohl momentan die zentrale Frage, die alle STATUS QUO-Fans beschäftigt. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Rücken ist die Band der Business-Dinosaurier schlechthin und dennoch am Ende der Reise angekommen. "The Last Night Of The Electrics" wird von vielen treuen Anhängern schon als Abschiedsgeschenk bewertet, was insofern auch anzunehmen ist, da mit dem Tod von Rick Parfitt ein großes Stück QUO-Geschichte weggebrochen ist. Und auch der Umstand, dass Parfitt zum Zeitpunkt der Aufnahmen dieses Live-Albums schon so schwer angeschlagen war, dass er den Gig in der Londoner O2 Arena nicht mehr bestreiten konnte, ist ein Wermutstropfen, der nicht nur auf diesem Bühnendokument haftet, sondern spürbar auch belastend auf die einzelnen Musiker eingewirkt hat.

Denn sollte "The Last Nigght Of The Electrics" tatsächlich der letzte offizielle Release sein, so ist er kein betont offensiver Stimmungsmacher, sondern eher eine nüchterne Rückblende durch mehr als 50 Jahre Rock & Roll-Historie, in der die Band nebst den üblichen Klassikern auch noch einige fast schon vergessene Schinken zum Besten gibt, dabei aber leider relativ routiniert auftritt. Auch die Interaktion mit dem Publikum ist vergleichsweise mager, sieht man mal von den Mitsingspielchen bei 'In The Army Now' und 'Whatever You Want' ab, die sich aber als langjährigeer Standard ohnehin schon etabliert haben.

Musikalisch ist sicherlich alles in bester Ordnung, und über Schmankerl wie das 'Proposin' Medley' und 'The Wanderer' darf man sich im Nachhinein auch freuen. Aber eine Live-Performance sollte doch ein bisschen lebendiger sein als es hier der Fall ist - auch mit Rücksicht auf das Alter der Beteiligten! "The Last Night Of The Electrics" ist eine schöne Sammlung alter QUO-Gassenhauer samt einer anständigen Performance. Aber der Eindruck, dass die Band nicht mehr ganz bei der Sache war, als sie diese Show gespielt hat, setzt sich leider so stark fest, dass man nicht jede Sekunde dieser Aufnahme genießen kann. So darf sich diese Band einfach nicht verabschieden!