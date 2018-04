Wunderschönes Live-Album einer stark unterschätzten Combo

Nun mal Hand aufs Herz: Wer von euch hat tatsächlich schon einmal etwas von STAUBKIND gehört? Fernab der ganz großen Mainstream-Landschaft hat die Truppe aus Berlin in den vergangenen anderthalb Dekaden Schritt für Schritt an ihrem Standing gearbeitet, bei zahlreichen Live-Gigs die Fangemeinde erweitert und zuletzt auch eine dicke Palette einprägsamer Hits geschrieben, die man nun auch für das erste Live-Album zusammengefasst hat - und man wird erstaunt sein, wie viele Nummern tatsächlich das Format haben, das für einen erfolgreichen Auftritt in den Single-Charts erforderlich ist.



Ganz nebenbei hat STAUBKIND im wahrsten Sinne des Wortes eine Menge Staub aufgewirbelt, und das zahlen die Fans nun auch lautstark zurück. Der Mitschnitt der letztjährigen Frühjahrstournee ist vollgestopft mit guter Laune, positiven Vibes und unzähligen Mitsingspielchen, bei denen sich die Meute extrem textsicher zeigt. Ist das dann also tatsächlich noch Underground?

Nein, mit Sicherheit nicht, aber diesen Anspruch hat die Band sicherlich auch nicht. Stattdessen will man hoch hinaus, nimmt gerne auch in Kauf, dass die Songs eine starke poppige Schlagseite und mit traditionellem Rock 'n' Roll nur wenig gemeinsam haben. Und auch das ist absolut in Ordnung, da im Vordergrund dieser Aufzeichnung lediglich das Gefühl stehen soll, eine gute Zeit mit dieser Truppe zu haben.

Und ob man nun selber bei einem der Konzerte war oder sich das Ganze zu Hause auf der Anlage reinfährt: Die Songs bleiben haften, die Melodien sind fantastisch und die Performance von Frontmann Louis Manke wird von Minute zu Minute beeindruckender. Klar schwingt gleichzeitig eine Menge Pathos mit, aber auch das sei verziehen. Denn wo STAUBKIND draufsteht, sind gute Songs drin - das sollte nach der Veröffentlichung von "Immer wenn es anfängt" endgültig jeder wissen!