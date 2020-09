Der Anfang ist gemacht

Na, das ist mal ein Vorgeschmack, der Spaß macht. Zwar umfasst das Ergebnis lediglich drei Songs, doch dafür weckt "Death Patrol" eine Menge Nostalgie. Die Karlsruher von STEALTH gründeten sich erst im vergangenen Jahr und scheinen lupenreinen 1980er Jahre Heavy/Speed Metal mit der Muttermilch aufgesogen zu haben.



Soll heißen, dass auf der ersten Duftnote STEALTHs Bands wie EXCITER, RAVEN, ANVIL, TANK, RAZOR und AGENT STEEL eine große Rolle spielen. Die eine oder andere Parallele zu EVIL INVADERS oder VULTURE ist also nicht von der Hand zu weisen. Und so reihen sich die vier Herrschaften nahtlos in die Reihe der jungen Wilden.



Dank der angenehm forschen und klassischen Herangehensweise geht das Songtrio gut ins Ohr, sogar die einen oder anderen Melodiebögen ('Rocking The Night') lassen aufhorchen. Der Grundtenor ist jedoch straighter Speed Metal, der dank des charmant rohen Klangs auch recht authentisch daherkommt.



Speziell der Titeltrack darf ruhig mehrere Runden drehen und wenn STEALTH dieses mehr als ordentliche Niveau auch auf die vollständige Albumlänge bringt, könnte das im deutschen Untergrund für einige Furore sorgen. Also, liebe Musiker, falls ihr diese Zeilen lesen solltet: Haltet an eurer Marschroute fest, "Death Patrol" ist ein guter Startschuss.