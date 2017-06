Schwarze Schale, sandiger Kern

Na, da kredenzen uns die Musiker von STEAM MORRISLER mit ihrer Debüt-EP doch ein äußerst unterhaltsames Stück Musik. Wohl grob in die Rock'n'Roll-Schublade mit eindeutiger Stoner-Keule zu stecken, tummeln sich insgesamt vier Songs auf dem vorliegenden Rundling. Vier Songs, die allesamt, auch wenn sie doch recht unterschiedlich ausfallen, klasse sind und von gewisser Finesse strotzen.

Doch auch die Spielfreude kommt bei STEAM MORRISLER nicht zu kurz, was man gleich zu Beginn am Opener 'Red Voodoo Babe' sieht. Ein flotter, schmissiger Beginn, der dank durchaus passendem Mundharmonika-Einsatz auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Auch die Stimme des Frontsängers Emile passt sich dem Stoner-Untergangen sehr gut an, was man speziell beim folgenden 'Under Acid Elephants' sieht. Bei diesem Song sollte man den Titel wörtlich nehmen, denn diese Mixtur aus massiver Schwere und psychedelischem Einsatz ist einlullend und faszinierend zugleich.

Danach sorgt 'Hoodoo Tale' für Furore und eine Menge Abwechslung. Zwar droht der rote Faden ab und an doch zu reißen, doch Emile sorgt mit seinem Einsatz dafür, dass es eben doch nicht passiert. Wieder schneller, eingängiger und vor allem zugänglicher versorgt uns das abschließende 'Heroin Jenny' mit gewisser Nachhaltigkeit und dem dringenden Wunsch, "Odds & Ends" wieder von vorne abspielen zu lassen.

Wie das doch verwirrende Artwork zur inhaltlichen Musik von STEAM MORRISLER passt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch ist die vorliegende EP wieder der beste Beweis dafür, dass man Musik nicht nach seiner Schale beurteilen sollte. Denn dieser Stoner'n'Roll ist vom mutmaßlichen Schwarzmetall des Artworks genauso weit entfernt wie ich von meinem Wunschgewicht von 80 kg. Und wehe, einer von euch kommt nun auf den Gedanken, extra für mich 'Under Acid Elephants' anzustimmen...