Ein Album für gewisse Gelegenheiten!

Ein Debütalbum "The Greatest Hits" zu nennen, zeugt von großem Selbstvertrauen und sorgt automatisch schon einmal für Aufmerksamkeit. Dazu hat sich die aus Leverkusen stammende Truppe mit STECKBECKENZECKEN einen durchaus originellen Namen zugelegt. Jetzt muss nur noch die Mucke passen, dann steht dem Erfolg eigentlich nichts mehr im Weg.

Und da sind wir schon bei der Krux der ganzen Sache. Manchmal ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit doch größer als erwartet. Wer laut eigener Presseinfo mit dem eigenen Anspruch an die Verwirklichung eines Debüts herangeht, die besten Lieder der Welt zu schreiben, muss dann zwangsläufig auch mit der dementsprechenden Kritik leben. Allerdings möchte ich mit dem Quartett auch nicht allzu sehr ins Gericht gehen, denn "The Greatest Hits" hat durchaus seine Momente. So ist 'Schlagerpunks von nebenan' ein richtig schöner Ohrwurm geworden. Und 'Hogwarts Express' hat tatsächlich, schon alleine wegen seiner Thematik, so etwas wie Hitpotential. Nur wird dieses Niveau ansonsten nur sehr selten erreicht. Ja, auch Punk Rock darf gerne zumindest ein gewisses Niveau haben. Oder vielleicht bin ich auch nur verwöhnt?

Der gewisse Spaßfaktor ist auf "The Greatest Hits" durchaus vorhanden. Allerdings sind manche Texte wiederum so platt, dass sie wohl erst im Zusammenspiel mit Alkohol lustig werden. Womit wir wieder beim Thema Anspruch wären. Denn als Soundtrack für ein Party, wo alle Beteiligten schon einen bestimmten Pegel erreicht haben, ist dieses Album bestens geeignet um für eine super Stimmung zu sorgen. Aber eben solche Mucke muss es auch geben. Von daher haben die STECKBECKENZECKEN alles richtig gemacht. Prost!