Klischees satt - und keinen stört es!

Kollege Weinsheimer sollte die Ohren spitzen und sich den aktuellen Release dieser mexikanischen Traditionalisten mal zu Gemüte führen: Denn im Großen und Ganzen bringen die Jungs von STEEL NIGHT absolut alles mit, was offenkundig notwendig ist, um auf den einschlägigen Classic-Metal-Festivals auf hiesigem Boden die Fäuste in die Luft zu bekommen. "Fight Till The End" ist sicherlich von zahlreichen Klischees gesäumt und beruft sich unterm Strich natürlich auch im weitesten Sinne auf die üblichen Zutaten der klassischen Spielart, gibt dabei aber eine solch gute Figur ab, dass Kuttenträger und 80s-Liebhaber sicherlich einiges für die Band übrig haben dürfte - sofern man sie eben nur für sich entdeckt.

STEEL NIGHT fährt grundsätzlich die ganze Palette auf, ohne dabei in irgendeiner Form Zweifel zu erregen: Der Gesang ist angenehm hoch, aber nicht zu cheesy, die Melodien können locker mit den besseren Momenten aus dem MAJESTY-Camp mithalten, die Hooklines an sich sind einprägsam, drängen sich aber nicht mit aller Gewalt auf, und an Abwechslung mangelt es auch nicht, obschon die Mexikaner auf die obligatorische Ballade verzichten und lieber die metallische Vollbedienung liefern - gut so!

Was der Band vielleicht noch ein bisschen abgeht, sind die handwerklich perfekten Zwischensequenzen, die hier und dort noch ein wenig zur Atmosphäre beitragen könnten; in dieser Hinsicht sind die Vorreiter der US-Metal-Szene ihren Kollegen sicherlich noch ein ganzes Stück voraus. Dies sollte die Musiker bei STEEL NIGHT jedoch momentan nicht aus der Ruhe bringen, zumal "Fight Till The End" in Sachen Songwriting auch an der Basis mit straight umgesetzten Ideen und einer Menge Qualität überzeugen kann und sich auch bei der Performance nicht in die Suppe spucken lässt. Als Anheizer für eines der nächsten "Keep It True"-Events wäre die Truppe daher auch zum jetzigen Zeitpunkt schon bestens geeignet!

Anspieltipps: Wings Of Steel, Run For Your Life