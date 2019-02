Wieder eine Metal Vollbedienung!

Es gibt Scheiben, auf die freut sich das Metallerherz schon bei der Ankündigung. Das STEEL SHOCK Debüt "For Metal To Battle" war im September 2017 eine Offenbarung im positivem Sinne für Freunde klassischen teutonischen Edelstahls und erhielt damals nicht nur bei uns zu Recht durchweg hervorragende Kritiken. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen kam anscheinend, oder eher zum Glück, nicht in den Sinn. Denn mit "With Fire & Steel" präsentiert man nach relativ kurzer Zeit bereits ein Zweitwerk, das erneut auf ganzer Linie überzeugen kann.



Prinzipiell habe ich auch nichts anderes erwartet, als eine neuerlich Lektion in Sachen klassischer Heavy Metal. Wo eine andere Kapelle, die ich hier nicht näher benennen möchte, schon seit Ewigkeiten nichts Brauchbares mehr veröffentlicht hat, schafft es diese noch junge Truppe innerhalb von nicht einmal zwei Jahren, gleich zweimal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Es ist schön, dass es Bands wie STEEL SHOCK gibt, welche die Fahne des True Metal in Würde hochhalten. Mehr Metal als wir ihn auf "With Fire & Steel", sowohl textlich als auch musikalisch um die Ohren gehauen bekommen, geht fast nicht. Songtitel wie 'Hammer Battalion', 'Metal Avengers' oder 'Anointed With Steels' mögen auf den ersten Blick eventuell nicht gerade originell sein, aber sie sind authentisch und passen hier wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.



All Hail STEEL SHOCK!!!