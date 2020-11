Unverhofft kommt oft

Wenn Prog Rock mit Tiefe ausgestattet, Emotionen verfeinert, Charakter verfestigt und rotem Faden durchzogen wird, dann finde auch ich, der eigentlich auf simplere, zugänglichere Sachen steht, Gefallen an so mancher Komplexität dieses Genres. STEELSWARM ist solch ein Fall, ich wurde allerdings schon früher auf die drei Australier aufmerksam, da ihre Erstlings-EP noch etwas mehr Thrash Metal beinhaltete. Doch im Laufe der Jahre, seit "The Ultimate Offering" sind sechs Stück vergangen, gewann der progressive, melodische Rock doch deutlich an Oberhand und übernimmt auf dem knapp 40-minütigen "Aspects Of Dissonance" das Ruder.



Hier sind wahre Künstler, talentierte Musiker am Start, da die Drei ihre Instrumente aus dem Effeff beherrschen und uns auf eine sehr abenteuerliche Reise voller Dynamik, Hingabe und Power schicken. Über der instrumentalen Verschachtelung steht jedoch der enorm warme, harmonische Gesang von Dane Simms, der genau dann die Emotionen aufkochen lässt, wenn die Instrumente perfekt getimt ein wenig im Hintergrund verschwimmen. Ich sagte doch, hier sind Könner am Werk, die ihr Handwerk verstehen.



Es hätte ruhig noch etwas mehr sein können als die acht vorliegenden Tracks, aber genau das macht "Aspects Of Dissonance" so kurzweilig und spannend. Man fühlt sich nahezu genötigt, nach dem sehr markanten und eindringlichen 'Twilight Harbour'-Abschluss das Album mit dem nicht minder energischen 'Begin Simulation' erneut starten zu lassen. Und nach dem Beginn der Simulation geht es hochdynamisch, harmonisch und griffig weiter. Dazwischen geht hier und da mal die Post ab, mal lassen uns die Jungs aus Sydney ein wenig durchschnaufen, nur um dann auf der Spitze jener Achterbahn die Gondel wieder anzustupsen.



Songs wie 'Future Gods', 'Phtalo' und speziell 'Wasted Signals' gehören nicht gerade zum easy-listening-Terrain, doch schenkt man ihnen wie der gesamten Platte die volle Aufmerksamkeit, kommt man im Anschluss aus dem Grinsen nicht heraus. Proggies werden an STEELSWARM und "Aspects Of Dissonance" ihre Freude haben und wieder detailorientierter auf den kleinen Kontinent auf der Südhalbkugel der Erde schauen. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.