Turn Of The Wheel

Geradliniger und zugänglicher denn je!

Vier Jahre hat sich die Formation aus Chicago Zeit gelassen um ihr insgesamt siebentes Studioalbum fertigzustellen. Ob diese doch verhältnismäßig lange Veröffentlichungspause einen Einfluss auf die Titelwahl hatte, weiß man zwar nicht, am sprichwörtlichen Rad scheint die STEEPWATER BAND rund um Sänger, Gitarrist und Texter Jeff Massey aber offenbar gehörig gedreht zu haben.

Schließlich sind zum einen diverse Neuerungen im Sound-Korsett der US-Amerikaner auszumachen, und zum anderen hat das Material im Vergleich zum Vorgänger "Shake Your Faith" nicht nur zwingendere Hooks, sondern auch eine wesentlich stärkerer Britannien-Affinität aufzuweisen. Die Basis ist zwar unverändert tief im Blues verankerter Classic Rock, doch anstelle der noch auf dem Vorgänger durchaus prominent vorhandenen, mitunter etwas verspielten Country/Americana-Anleihen, geht es auf "Turn Of The Wheel" mehrheitlich geradlinig und direkter und mitunter sogar im Stil früher ROLLING STONES oder THE FACES zur Sache.

Das mag ein wenig nach Erbsenzählerei klingen, schließlich haben sich auch diese beiden Formationen auf die altehrwürdigen Helden des Blues bezogen und sich seit den Anfängen von diesen inspirieren lassen. Dennoch resultiert speziell aus dieser, wenn auch nur dezenten stilistischen Änderung, ein kompakteres Gesamterscheinungsbild von THE STEEPWATER BAND. Nicht zuletzt dadurch lässt sich im Endeffekt auch sagen, dass die aktuellen Tracks leichtfüßiger und zugänglicher wirken und die Scheibe in Summe eine etwas fröhlichere Stimmung verbreitet als die früheren.

Durchaus denkbar also, dass es den Chicago-Rockern mit "Turn Of The Wheel" sogar gelingt, von diversen Radio-Stationen ins Programm aufgenommen zu werden. Verdient hätte sich diese Band schon längst einen wesentlich höheren Bekanntheitsgrad. Besser als aktuell standen die Chancen dafür nie zuvor!