Mahr setzt mit "Mystik" genau dort an, wo "Äeon" endete.

Hinter dem Namen STEINGRAB verbirgt sich ein Atmospheric Black Metal-Projekt, das von Sänger Mahr 2008 ins Leben gerufen wurde. Mit "Mystik" präsentiert die Band nach knapp vier Jahren den Nachfolger von "Äon" und führt damit ihre Hörerschaft erneut auf eine musikalische Reise in die Abgründe der eigenen Gefühlswelt.

Auf insgesamt sieben Songs wird allgemein eine hochemotionale Stimmung aufgebaut, die mit verzweifelten Schreigesängen unterlegt ist. Neben depressiven Gitarrenspuren greift man auch auf Streicher und ein Klavier zurück, um diesen Schwermut in Stücken, wie bei 'Styx' oder 'Der Spiegel' nochmals zu betonen. Nichtsdestotrotz ist das Album alles andere als monoton und mit Hilfe von musikalischen Experimenten im Hintergrund wird bei 'Scheintot' oder dem Titeltrack 'Mystik' auch eine gewisse Abwechslung hinein gebracht. Der Ablauf ist sorgfältig gewählt worden und die Lieder greifen nahtlos ineinander, sodass der rote Faden klar erkennbar ist. Sowohl das Intro als auch 'Der letzte Schein des Mondes' sorgen für Stimmigkeit im Gesamtwerk. Zu Beginn scheint die Scheibe auf viel Kitsch hinzudeuten, jedoch überraschen Musik und Texte durch ausgefeilte und teils auch aufwendige Kompositionen, was sich auch in der überlangen Spielzeit niederschlägt.

Obwohl Mahr sich bei Elementen der Depressive- und Avantgarde-Black-Metal-Kiste bedient, ist eine Zuordnung in eine bestimmte Kategorie gar nicht so einfach. Der Stil ließe sich sicher als eigen beschreiben, charakterisiert aber zugleich auch diese Band. Mit "Mystik" scheint STEINGRAB in seiner eigenen kleinen Nische angekommen zu sein.