Einfach schöne Songs!

Mit dem ersten Longplayer konnte STELLA LOST vor zwei Jahren noch nicht allzu viel Aufsehen erregen. Ein kurzer Bandcamp-Check verrät zwar, dass auch auf "Everything Old Is New Again" ebenfalls anständige Alternative-Ware geboten wurde, doch mangels entsprechendem Support konnten die Jungs aus Texas ihr Material seinerzeit noch nicht flächendeckend platzieren. Die Unterstüttzung von Pavement Music sollte der Band allerdings nun andere Optionen bescheren - denn immerhin wird "Figures" auch in Europa größer beworben und dürfte mit seiner emotionalen Performance und den nicht minder ergreifenden Kompositionen auch einen Nerv treffen, der derzeit sehr stark auf solch eindringlichen Genre-Stoff reagiert.

Aber macht STELLA LOST grundsätzlich irgendetwas anders als die vielen anderen Vertreter der Alternative-Szene, die sich zumindest partiell mit dem Mainstream arrangieren? Grob betrachtet ist das sicher nicht der Fall. Allerdings bietet das Quintett auf "Figures" ausreichend Abwechslung, pendelt zwischen angenehm groovigen Nummern, melodisch-melancholischen Semi-Balladen und charttauglichen Rocksongs, denen aber allesamt eigen ist, dass sie keine penetranten Hooklines verwenden und sich auch sonst nicht anbiedern. Denn Massentauglichkeit bedeutet nicht zwingend auch kompositorischer Sellout - und diese Tatsache unterschreibt STELLA LOST auf "Figures" mit ganz dickem Pinsel!

Warum aber jetzt dieses Album vergleichbaren Releases vorziehen? Das ist wirklich eine schwierige Frage, die nicht eindeutig zu beantworten ist. Aber vielleicht ist es ja schon ausreichend, wenn man weitergibt, dass "Figures" einfach ein richtig gutes Album geworden ist. Und dass STELLA LOST mit reichlich Hingabe bei der Sache ist...

Anspieltipps: Holes In Homes, Unborn Child