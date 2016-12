Von Löwen und Lämmern

Den einen oder anderen Zahn haben sie sich schon ziehen lassen, die Hardcore-Löwen STICK TO YOUR GUNS. Auch auf ihrer neuen EP "Better Ash Than Dust" zeigen die Amis den weichen Kern hinter ihrer rauen Schale und flechten nachdenkliche, melodische Momente in ihren moshtauglichen Sound ein - was kein Problem ist, solange man keine kompromisslose TERROR- oder HATEBREED-Frontalattacke (mehr) erwartet.



Mit Jesse Barnett haben die Herren einen ebenso versierten Schreihals wie veritablen Sänger in ihren Reihen, und seine zwei Seiten darf Mr. Barnett auf "Better Ash Than Dust" auch uneingeschränkt ausleben. Der Opener und Titeltrack beginnt bereits mit einer hymnischen Post-Hardcore-Einleitung (BOYSETSFIRE lässt grüßen!), legt im Vers zwar deutlich an Härte zu, bricht zum Refrain hin aber radikal ab und lädt die junge Fanbase zum wehmütigen Mitsingen ein. Schade, wie ich finde, denn der Kontrast aus klassischer Ostküsten-Härte und pop-punkiger Melodie funktioniert nur bedingt. Auch das deutlich heftiger ausgelegte 'Universal Language' lässt mit dem eher soften Refrain deutlich Luft ab. Die zwei ersten Tracks sind nicht schlecht, stolpern aber über jenen Spagat, mit dem auch andere zart besaiteten Knüppelkombos so ihre Probleme haben.



Mit 'No Tolerance' gibt es vorübergehend doch noch astreines NYHC-Futter - hier wird einfach nur amtlich gebrettert und gemosht was das Zeug hält. Zu eindimensional? Nö, die Hardcore-Maschine braucht einfach gelegentlich neuen Brennstoff, und den liefert STICK TO YOUR GUNS wie bestellt. 'The NeverEnding Story' ist dann wieder so ein Schizophrenie-Kandidat: Brutalst bissiger Vers, deutlich weicher gezeichneter und leider etwas öde gedudelter Chorus. Richtig post-hardcorig wird es zum Aschluss mit 'The Suspend', wobei der Rausschmeisser durch die langsame Gangart und die melancholisch singenden Gitarren glaubwürdiger wirkt als die vorangegangenen, etwas plumpen Gegenüberstellungen von Härte und Nachdenklichkeit.



Die jüngeren Fans des Fünfers aus Orange County werden von diesem Scheibchen eher angesprochen als Knüppelköppe der alten Ostküstengarde. "Better Ash Than Dust" ist eine nette EP, die den aktuellen Stand von STICK TO YOUR GUNS angemessen beleuchtet und Freunde der melodischen Hardcore-Gangart kurzweiliges Futter für zwischendurch bietet.



Anspieltipps: Better Ash Than Dust, No Tolerance