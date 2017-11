Kaum Eigenes, aber viel Selbstbewusstes!

Sollte Metalcore mittlerweile tatsächlich dorthin tendieren, die breite Masse anzusprechen, dürfte STICK TO YOUR GUNS eine jener Bands sein, die hierzu den Anstoß gegeben haben. Die Jungs aus Kalifornien sind schon länger dafür bekannt, ihren Output sehr melodisch zu gestalten und hin und wieder auch auf Alternative-Rock-Fragmente zurückzugreifen, doch so konsequent und zielstrebig wie auf "True View" haben diese Elemente bislang noch nicht Einzug gehalten.



Die neue Platte bietet den buntesten Melodienstrauß, die die Hobbygärtner bislang zusammengebunden haben, nähert sich dementsprechend aber immer weiter dem Mainstream an und büßt folgerichtig auch weitere Teile der ohnehin nicht gerade breit gestreuten Eigenständigkeit ein. Die gesamte Platte ist darauf ausgerichtet, klassische Core-Grooves (und das tatsächlich mit reichlich Aggression) gegen die melodischen Refrains aufzubringen, wenn nicht gerade mal ein Modern-Rock-Statement den Metalcore-Schauplatz verlässt und sich als massenkompatibler Hit durchzusetzen versucht.



Natürlich kann man das nun abschätzig bewerten und betonen, dass STICK TO YOUR GUNS die Verweichlichung ihres Sounds noch einmal weiter voran und vielleicht sogar auf die Spitze getrieben haben. Doch man wird nicht abstreiten können, dass die Hooklines von "True View" sofort sitzen und die Songs an sich wirklich gut sind. Dass man die neue Platte unter vielen anderen jedoch sofort entlarven könnte, glaube ich nicht, denn dazu biedert sich die Band oftmals zu sehr an. Aber in Sachen ansprechendes Modern-Rock-Entertainment mit brachialer Schlagseite ist "True View" mehr als nur eine Alternative - egal wie sehr sich die Band hier und dort auch am Geschmack der Masse orientieren mag!



Anspieltipps: Delinelle, 56, Owed Nothing