Alter schützt vor Punkrock nicht!

Viel zu unbekannt ist die Belfaster Band STIFF LITTLE FINGERS, obwohl sie Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger einige Hits ihrer drei ersten Alben "Inflammable Material", "Nobody's Heroes" und "Go For It" hatte. Doch die Punkwelle ebbte gerade ab und die Truppe schaffte es nicht, mit ihrem Punkrock mit der Zeit zu gehen. Trotzdem gibt es noch fünf weitere Alben aus den Jahren 1991 bis 2003, doch danach war Funkstille. Hier und da mal ein Konzert, aber das war weniger leben als vegetieren. 2007 kündigten die STIFF LITTLE FINGERS dann ein neues Album an, doch erst sieben Jahre später schaffte es "No Going Back", auf Pledgemusic finanziert zu werden. Und noch einmal drei Jahre sollten vergehen, bis das Album endlich einen ordentlichen, kommerziellen Release erfahren durfte.

Hat sich das Warten denn gelohnt? Für STIFF LITTLE FINGERS-Fans auf jeden Fall, denn die Band lässt ihre Trademarks nicht zurück, sondern spielt weiter einen gradlinigen Punkrock - und Sänger Jake Burns klingt immer noch beinahe wie vor fast vierzig Jahren, als die Nordiren zu lärmen begannen. Punkrock-Hymnen wie 'One Man Island', 'When We Were Young', 'Full Steam Backwards' oder das großartige 'Liar's Club' werden hoffentlich niemals aus der Mode kommen, dazu ein paar Schlenker gen Hard Rock wie 'Trail Of Tears' oder 'I Just Care About You', abgerundet durch Lieder der ernsteren Seite der FINGERS wie 'My Dark Places' oder 'Throwing It All Away' - tatsächlich ist "No Going Back" ein reifes Rockalbum mit Punkwurzeln, das natürlich in Sachen ungestümer Naivität nicht mit den frühen Werken mithalten kann, aber den Punk unterhaltsam in die Ü-50-Zeit transportiert. Egal, ob man die Achtziger erlebt hat oder nicht, die STIFF LITTLE FINGERS sind anno 2017 eine gute Adresse für handgemachten, ehrlichen Rock, der übrigens weitgehend ohne Rockplattitüden auskommt und den Punk-Geist in den Texten weiterhin transportiert.

Die 2017er Ausgabe enthält noch eine zweite CD, auf der alle Demoaufnahmen der "No Going Back"-Songs enthalten sind. Das ist sicher eher etwas für Fans, unterscheiden sie sich doch nur geringfügig von den echten Studioaufnahmen, außer dass sie natürlich die Punkattitüde besser transportieren. Zusätzlich ist aber noch eine Akustik-Version von 'My Dark Places' enthalten, einem Song, in dem Burns seine Depressionen verarbeitet. Auch wenn diese Version weit von Perfektion entfernt ist, klingt sie eindringlich und ehrlich. Zuletzt gibt es noch eine Live-Aufnahme von 'When We Were Young', die unterstreicht, dass STIFF LITTLE FINGERS eine Liveband mit einem berechtigterweise guten Ruf ist.

"No Going Back" ist treffend betitelt, denn die Frühzeiten der Band sind zweifellos vorbei, aber der aktuelle musikalische Stand ist nicht zu verachten. Das Paket, dass Earmusic aus dem zehnten Studioalbum geschnürt hat, bietet value for money, auch wenn die Zusatz-CD für Gelegenheitshörer vielleicht nicht zwingend ist, doch das eigentliche Album ist einfach gut und unterhaltsam.