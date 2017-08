Gelungener Vorgeschmack auf das Comeback-Album!

Mit einer ausgewogenen Melange aus epischem Doom, Dark und Gothic Metal konnte sich STILLBORN zu Beginn der 90er Jahre eine beachtenswerte Reputation erspielen. Vor allem das Debüt "Necrospirituals" aus dem Jahr 1989, aber auch "State Of Disconnection", der bis dato letzte offiziell veröffentlichte Longplayer von 1992, werden bis heute geschätzt.



Nicht zuletzt, weil die Mixtur der Schweden von Anfang an funktionierte und aus den erwähnten Zutaten sowohl heftige, wie auch emotionsgeladene Kompositionen entstehen konnten, die allesamt recht rasch ins Gehör gingen. Der große Durchbruch wollte jedoch mit keiner der drei Veröffentlichungen gelingen, auch wenn die Band in eingeschworenen Fan-Kreisen bis heute kultisch verehrt wird.



Da auch die bald nach der dritten Scheibe versuchte Kooperation mit Messiah Marcolin am Mikro nicht zwingend für den erhofften Karrieresprung weiterhelfen konnte und auch diese stilistische Ecke einigermaßen darunter zu leiden hatte, dass der Heavy Metal zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr "das Ding" der Stunde war, wurde STILLBORN schließlich 1996 aufgelöst. Zwar versuchten einige Mitglieder danach gemeinsam mit Messiah unter dem Namen COLOSSUS ihr Glück, über das Demo-Stadium kam dieses Unterfangen aber nicht hinaus.



Der Name STILLBORN blieb aber dennoch positiv in Erinnerung und umso erfreuter reagierte die treue Fangemeinde als vor knapp zwei Jahren bekannt wurde, dass jene vier Herren, die in den 80ern die Band gründeten, erneut gemeinsam Musik machen würden. Noch größer dürfte die Vorfreude gewesen sein, als bald darauf sogar ein viertes Album angekündigt wurde.



Dieses wird den Titel "Nocturnals" tragen und soll demnächst erscheinen. Aufgenommen wurde mit Henrik Stendahl im Studio "Juicy Halftone" in Kopenhagen und die erste Single sollte die Fans der Band sofort auf den Plan bringen. 'Lorelei' ist nämlich in exakt jener Gangart angelegt, für die STILLBORN immerzu geachtet wurden und vereint gewissermaßen die Essenz von CANDLEMASS, JACK FROST, THE SISTERS OF MERCY und SENTENCED.



Der Gesang von Kari Hokkanen ist zwar noch ein wenig rauer geworden, an Charisma hat der gute Mann aber nichts eingebüßt und daher steht uns mit 'Lorelei' eine wunderbar dunkele Hymne ins Haus. Cool auch, dass auch seine Mitstreiter Ingemar Henning (gt.), Peter Asp (dr.) und Erik Sandquist (gt.) in all den Jahren der Szene-Absenz keineswegs ruhiger und milder geworden sind, sondern bei aller Düsternis in erster Linie zackig-rockig zur Sache gehen. Bleibt bloß zu hoffen, dass auch die anderen neun Songs, die auf diesem Comeback werk verewigt sein werden, dieses Niveau halten können. Fehlt nur noch ein entsprechender Wetterumschwung und dieser Herbst wird wunderschön!