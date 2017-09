Uff!!

Na, da müssen die STILLBORN SLAVE-Jungs aber künftig noch ein wenig mehr vom Stapel lassen, um nicht irgendwann in der Versenkung zu verschwinden. Musikalisch weiß die Metalcore-Truppe aus Frankreich mit ihrem Zweitwerk "Seven Ways To Die" leider nur bedingt zu gefallen: Zum einen ist ihr Stil doch deutlich zu standartisiert, Bands wie KILLSWITCH ENGAGE, SHADOWS FALL oder UNEARTH können hier nur müde lächeln. Zum anderen trägt die Truppe diesen auch ziemlich uninspiriert und zu belanglos vor, sodass von einem Ausrufezeichen, das sie hiermit sicherlich setzen wollte, definitiv nicht die Rede sein kann.



Vier Jahre nach dem Debüt "Your Time Is Out" kommt STILLBORN SLAVE also nur schwer ins Rollen, hat bis auf die eine oder andere coole Passage in 'Fallen Empire' und 'When Sheep Become Lion' eher wenig Feinkost zu bieten und kann von Glück reden, dass es sich auf die Länge einer EP begrenzt. Auf vollständiger Albumdistanz wäre das Unterfangen wohlmöglich noch strapaziöser ausgefallen. Fans dieser Richtung können zwar einen kleinen Abstecher riskieren, dürfen dann jedoch nicht allzu enttäuscht sein, wenn "Seven Ways To Die" partout nicht zünden will. Selbst mir als Genre-Fremder fällt auf, dass wir es hier mit äußerst schwerer und schwer im Magen liegender Kost zu tun haben.