Ein brutaler Old-School-Abriss, bei dem sich die Band deutlich steigern konnte.

Würden diese Polen all ihre Energie auch kreativ nutzen können, wären sie schon längst an der Spitze der extremen Genres angelangt. Seit ziemlich genau 20 Jahren rumpelt STILLBORN bereits durch den Underground, hat sich zuletzt aber darauf verlegt, den eigenen Katalog noch einmal neu zu sortieren, statt wirklich neues Material an die Oberfläche zu bringen. "Crave For Killing" ist zwar nur ein kurzes neues Lebenszeichen, aber immerhin noch einmal die Bestätigung dafür, dass dieser blasphemische Derwisch längst noch nicht die Pforten geschlossen hat - und das versucht er in den fünf neuen Songs auch mit aller Entschlossenheit klarzustellen.

Klangtechnisch ist der neue Stoff natürlich einmal mehr purer Underground-Black/Death-Metal mit verstärkter Tendenz zur finsteren Sparte, was sich insofern positiv bermerkbar macht, als auch auf sphärischem Gebiet etwas mehr geschieht als noch in der Vergangenheit. Musikalisch sind die fünf Nummern zwar einmal mehr eine schwarzmetallische Interpretation der MORBID ANGEL-Einflüsse, aber es ist nunmal nicht bloß mehr derbes Geprügel, sondern technisch ansprechender und atmosphärisch wesentlich dichterer Stoff, bei dem sich auch Anhänger von DARK FUNERAL stellenweise wohlfühle dürften.

Wichtig aber, und das ist der Kern des STILLBORN-Sounds, ist die massive Energie, die die Polen auch auf "Crave For Killing" nach außen kehren. Und auch wenn anfangs die mangelnde Kreativität angeprangert wurde, so muss man in diesem Fall feststellen, dass sie diesen Malus mit straightem, dreckigem und letztlich überzeugendem Songwriting problemlos wettmachen, ohne sich dabei zu stark von der Konkurrenz distanzieren zu müssen. Anno 2018 liefert STILLBORN immer noch die alte Schule, dies aber inzwischen auf einem Niveau, dass man die fehlende Eigenständigkeit geflissentlich ignorieren darf.

Anspieltipps: Staroświeckość We Mnie Jes, Crave For Killing