Diese Geheimnisse hütet das stille Volk.

Ich fand Rock- und Metal-Bands mit folkingem Hintergrund schon immer interessant, doch in letzter Zeit gewinnt mein Ohr immer mehr an Zuneigung für solche Klänge. Da kommt STILLE VOLK genau richtig. Aber Achtung - Kenner werden es wohl schon längst wissen - STILLE VOLK ist keine weitere deutsche Mittelalter-Combo. Das sind Franzosen, genauer gesagt aus den Pyrenäen, und die bieten musikalisch ein ganz eigenes Gebräu aus folkloristischer Mystik, mittelalterlichen Elementen und Progressive-Rock-Elementen. STILLE VOLK greift oft auf traditionelle, unverstärkte Instrumente zurück, und ein feines Ohr macht hier ein ganzes Sammelsurium an fremdartigen Klängen aus. Gesang in Landessprache, darunter auch katalanisch und okzitanisch, unterstreichen die Eigentümlichkeit. Die Musik zu hören ist sodenn auch wie eine Wanderung durch eine verwunschene Fantasielandschaft, man trifft auf allerlei kauzige und schräge Gesellen, die manchmal Angst einflößen, sich aber oft auch als Freunde entpuppen und Dir ihre Geschichten erzählen. Orks, böse Zauberer und schwarze Reiter begegnen einem selten, doch sie könnten sich auch im Schatten verstecken.



Um wieder in die Realität zu kommen: STILLE VOLK merkt man zu jeder Zeit an, wie ernst die Band ihre Musik nimmt. Sie ist mit vielen kleinen Details geschmückt, wunderbar transparent aufgenommen und versprüht von der ersten Sekunde an einen eskapistischen Flair. Kein Wunder, denn STILLE VOLK existiert schon seit 25 Jahren, und es ist fast schon eine kleine Schande, dass ich erst jetzt von der Band höre. Dem Hörensagen nach kehrt die Band mit Album Numero sieben wieder zu den Ursprüngen zurück, und der Metalfan mag eventuell seine geliebten Stilmerkmale vermissen. Für diesen könnte das tolle 'Parmi les monts oublieés' aber auch ein guter Einstieg in diese garantiert andere Welt sein. Dorthin eintauchen lohnt.