Screamo-Attacke von richtig starkem Format!

Wie ein Orkan fegt der neue Silberling dieser umtriebigen Screamo-Combo über die Lauscher hinweg und bringt STINKY endlich in Nähe der Genre-internen Tabellenspitze. Die Band um die sehr agile neue Shouterin Claire scheut sich nicht vor melodischen Parts in ihrem aggressiven, teils sehr wütenden Brachial-Klanggerüst, nimmt auch in neuer Besetzung ordentlich Tempo auf und setzt sofort wieder dort an, wo das herausragende "Against Wind And Tide" zwei Jahre zuvor eine deutliche Marke gesetzt hatte.

Auf "From Dead-End Street" legt die Band los wie die Feuerwehr und knüppelt in fünf Minuten die ersten drei Attacken durch die Boxen, die jeweils von einer starken Hookline begleitet werden und das neue Werk zum vielleicht einprägsamsten in der Laufbahn der Franzosen verwandelt. Allerdings denkt STINKY gar nicht erst daran, gleichzeitig das Tempo oder gar die Aggression herauszunehmen. Vor allem in der zweiten Hälfte wird "From Dead-End Street" stetig brutaler, erinnert zeitweise sogar an die extremen Vorstöße von Szene-Heroen wie WALLS OF JERICHO und kehrt schließlich wieder zum Hardcore-Ursprung zurück, den die Band auf ihrem Debüt noch relativ puristisch auslebte.

Doch das neue Album gefällt besser als alle bislang veröffentlichten Scheiben der Franzosen, weil die Symbiose aus Heavyness, Offensivdrang und hymnischen Melodien noch packender ausgestaltet ist und Frontschnauze Claire einen noch gewaltigeren Input hat als auf der letzten Scheibe. STINKYs viertes Album ist ein echtes Highlight und vielleicht genau jener Kracher, den die Band benötigte, um endlich richtig durchzustarten!



Anspieltipps: Storm Surge, No Reecoveery, Otherside