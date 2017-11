Die Dualität von Träumen und Zappeln.

Aha, STÖMB ist also eine Instrumental-Metal-Band, die schon beim Euroblast-Festival gespielt hat und im Review zum Vorgänger "The Grey" von meinem Kollegen Björn in die Djent-Schublade sortiert wurde. Hören wir hier also hartes, tiefergestimmtes und schwer nachvollziehbares Riff-Geschiebe mit Keuchhusten-Vocals?



Oh, nein, so einfach ist das bei STÖMB nicht. "Duality" bietet nämlich keineswegs das nächste Knobelwürfel-Rückwärtszähl-Show-Off für Hobbymusiker, nein, die Franzosen haben neben ihrer Schwere tatsächlich auch sehr viel Tiefe. Und die kommt nicht von Acht- oder Neunsaitern, sondern aus der Komposition. Klar, wer beim modernem Prog-Metal-Sound und gelegentlichen synthetischen Zutaten aus Prinzip Zustände bekommt, sollte sich bei STÖMB schon vom Namen abstoßen lassen. Wer aber harten und zugleich atmosphärischen Instrumental Metal hören will, bei dem das "Post"-Attribut eigentlich nur durchschimmert, aber niemals Programm ist, sollte STÖMB unbedingt in Betracht ziehen. Langeweile kommt bei dieser Mischung, die in der Form allenfalls mit RUSSIAN CIRCLES oder PG.LOST vergleichbar ist , und zudem immer wieder gepflegte Handbang-Parts einbaut, nicht auf.

Dem kommt auch das verkürzte EP-Format entgegen, vor allem für Hörer, die nur schlecht eine ganze Stunde ohne Gesang auskommen. Ganz auf Vocals muss man auch nicht verzichten, denn STÖMB setzt immer wieder geschickt diverse - oft französischsprachige - Spoken-Word-Passagen ein, um die Atmosphäre noch weiter zu steigern. So eine Musik schreit förmlich nach Bildern und wer hier Muse hat, sich reinzudenken, dem erscheinen sie auch vor dem geistigen Auge. Aber ich sags euch, hier will man gerne auch zappeln und vielleicht ist es es ja diese musikalische Dualität, die den Namen der EP erklärt und zudem dem Reit von STÖMB ausmacht. Ja, selbst Gniedel-Freaks kommen hier auf ihre Kosten, denn STÖMB sind niemals um ein herzhaftes Gitarrensolo verlegen. Guter Stoff!