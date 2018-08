Kennt man, mag man!

"Althergebracht" - ein Titel, der im Grunde genommen alles vorwegnimmt, was STOMPER 98 auf dem neuen Album anzubieten hat. Seit ziemlich genau 20 Jahren gehen die Jungs in wechselnder Besetzung schon gemeinsam durch dick und dünn und haben der hiesigen Oi!-Landschaft einen deutlichen Stempel aufgedrückt, so dass sie wohl kaum jemanden noch beweisen müssen, warum die Band szeneintern immer noch so hoch im Kurs steht. Dennoch: Durch die Hinzunahme von RANCID-Gitarrist Lars Frederiksen war kurzzeitig davon auszugehen, dass sich STOMPER 98 noch einmal stilistisch erweitern würde und nicht bloß Althergebrachtes abwandelt. Doch diese Hoffnung wird bereits nach wenigen Sekunden im Keim erstickt - naja, vielleicht ist aber genau das auch gut so.



Denn wo die Innovation stockt, beginnt das Vertraute, und vertraut ist vor allem die Energie, die die Herren immer noch einfangen können. Das Material wandert stringent voran, die Singalongs sind bissig wie eh und je und nach Hymnen muss man hier auch nicht lange suchen, da quasi jeder Song die entsprechenden Kriterien erfüllt. Auch an Abwechslung mangelt es der neuen Scheibe nicht, wenngleich der Rahmen von Beginn an klar abgesteckt ist. Gibt es also einen Grund zu nörgeln?



Ja, gewissermaßen schon, denn wirklich abgrenzen bzw. sich von der Konkurrenz absetzen kann die Band sich mit "Althergebracht" nicht. Es sind bekannte Strickmuster, die zwar in den meisten Fällen funktionieren, das Album aber nicht für sich stehen lassen. Fans werden sich darüber bestimmt nicht beklagen, zumal der Ton bei STOMPER 98 immer noch etwas dreckiger ist. Aber wirklich viel Neues gibt es auf diesem Album auch nicht zu entdecken und das ist ein Punkt, an dem sich der momentan verwöhnte Deutschrock-Hörer eventuell dann doch stoßen könnte - aber nicht muss.



Anspieltipps: Keine Helden, Wir stehen hier