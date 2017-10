Der nächste Grunge-Klassiker feiert Geburtstag

Die Jahre 1991 und 1992 standen mit dem Erfolg von NIRVANAs "Nevermind" und PEARL JAMs "Ten" voll im Zeichen des Grunge. Fast alle Klassiker dieses eher kurzlebigen, aber massiv erfolgreichen Trends sind in diesen Jahren erschienen. Neben den beiden genannten noch "Badmotorfinger" von SOUNDGARDEN, das gleichnamige TEMPLE OF THE DOGS-Werk, "Dirt" von ALICE IN CHAINS oder "Core" von den STONE TEMPLE PILOTS. Entsprechend gab es zuletzt häufiger Deluxe-Editionen zum 25. Geburtstag. Dieses Mal ist "Core" von den Piloten an der Reihe.

Die große Deluxe-Edition beinhaltet dabei vier CDs, eine LP und eine DVD und ist für ca. 60,- EUR zu erwerben. Dafür wird allerdings auch einiges geboten. Die erste Disk (bzw. das Vinyl) enthält natürlich das legendäre Debütalbum der Truppe um Sänger Scott Weiland. Songs wie 'Sex Type Thing', das gefühlvolle 'Creep' oder das damals allgegenwärtige 'Plush' dürfte wohl jeder kennen, der Anfang der Neunziger an einem Tag mal das Radio oder MTV laufen hatte oder mal in einen Rockschuppen gegangen ist. 25 Jahre später wird klar, dass das zeitlose Rocksongs sind, die auch ohne den Zeitgeist des damaligen Hypes nichts von ihrer Klasse einbüßen.

Die zweite CD enhält dann Demos und B-Seiten. Wobei vor allem die Demos, die noch unter dem Bandnamen MIGHTY JOE YOUNG eingespielt wurden hochinteressant sind. Darunter sind Versionen von 'Wicked Garden', 'Naked Sunday' und 'Where The River Goes' und zudem das auf dem Album nicht verwendete 'Only Dying'. Dazu gibt es fünf Tracks aus Demo-Sessions für das Debüt auf Atlantic, darunter auch 'Plush' in einer etwas raueren Version. Vervollständigt wird der Silberling von vier B-Seiten der Singles zu 'Plush', 'Wicked Garden' und 'Sex Type Thing', darunter die cool swingende Version von 'Sex Type Thing' und die akustische Version von 'Plush'.

Die dritte und vierte CD beinhalten einen sehr energitischen Live-Gig von 1992 und die "MTV Unplugged"-Session aus dem Jahr 1993. Auf letzterer wurden sogar schon das zu diesem Zeitpunkt noch unveröffentlichte und später auf dem Nachfolger "Purple" verwendete 'Big Empty' gespielt. Auch die Cover-Version von DAVID BOWIEs 'Andy Warhol' ist aller Ehren wert.

Auf der DVD gibt es dann weniger auf die Augen als erwartet. Das Album ist noch einmal im 5.1-Surround-Mix enthalten, außerdem gibt es die vier Videoclips zu 'Sex Type Thing', 'Plush', 'Wicked Garden' und 'Creep'.

Wem diese Box zu viel oder zu teuer ist, der kann auch zur Doppel-CD greifen, die lediglich die ersten beiden CDs enthält. Klar ist, dass Fans zeitloser Rock-Musik hier wohl zugreifen sollten, ist "Core" doch einer der großen Klassiker des Grunge.