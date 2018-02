Eine kleine Nachtmusik

Zugegeben, ich muss lange nachdenken, bis mir Metalbands aus Serbien in den Sinn kommen. Und so richtig wollten mir keine einfallen. Doch die Jungs von THE STONE sorgen dafür, dass sich auch dieses Land auf meiner musikalischen Landkarte verewigt und kredenzen mit "Teatar Apsurpa" sogar ein Album, das sich hören und sehen lassen kann. Was gibt es zu lauschen? Richtig, Black Metal. Zeitgenössischen, kaltschnäuzigen und knackigen Black Metal. Natürlich bringen die Serben nicht viel Innovation oder gar Revolution mit ins Spiel, doch man hört ihnen an, dass sie schon seit Mitte der 1990er im Geschäft sind und mit dem vorliegenden Rundling "Teatar Apsurpa" bereits ihr achtes Album an den Mann bringen.

So sorgt THE STONE zum einen mit viel Atmosphäre und einer richtig tollen Dichte dafür, dass Stimmung aufkommt. Es wird dunkel, es wird kalt, "Teatar Apsurpa" bringt uns für knapp 48 Minuten hierfür den passenden Soundtrack. Und vom beginnenden 'Gavranovo' bis zum Abschlusstiteltrack ist das Niveau durchgehend hoch. Mal wird es etwas schneller, mal sieht man im Dunkeln die Hand vor den Augen nicht, mal sorgen Chöre dafür, dass einem ein leichter Schauer über den Rücken fährt. Vor allem ragen hier 'Moj Grob' und 'Ja, car i bog' heraus, da hier THE STONE mit ganz unkonventionellen Mitteln schlicht und ergreifend packenden und tollen Black Metal zelebriert.

Wie sich das Album zu den zahlreichen Vorgängern verhält, weiß ich leider nicht. Aber in Anbetracht der Klasse von "Teatar Apsurpa" sollte man die musikalische Geschichte dieser Band doch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Denn dann bekommt man – wie im vorliegenden Fall – meist durch Zufall ein paar kleine, aber düster funkelnde Rohdiamanten vor den Latz geknallt und fragt sich, warum man nicht schon viel früher auf THE STONE aufmerksam geworden ist.