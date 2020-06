Erfüllt alle Kriterien des Genres.

Stoner-Rock aus Griechenland und Zypern ist meistens Qualitätsware, und das ist nicht anders bei STONUS aus Nikosia. STONUS spielt allerdings streng nach den Regeln dieser aktuell recht beliebten Spielart. Das heißt, wir haben eine verhallte und trotzdem staubig klingende Stimme; satte, mal mehr, mal weniger stark an BLACK SABBATH angelehnte Riffs ('Ghost Town' ist mir fast schon zu dreist an Ozzy-Sabs angelehnt); und damit logischerweise oft schleppendes Voranschreiten der Songs, die zudem oft von chilligen Psyche-Passagen durchzogen werden. Die Musik drückt insgesamt aber ordentlich bassig durch die Boxen und macht dem Kenner solcher Sounds durchaus Spaß beim Hören; allerdings könnten Skeptiker auch schnell auf die Idee kommen, hier nur eine weitere von vielen Stoner-Combos zu hören. Ich selber rangiere zwischen beiden Polen. Ich weiß die von der Band erzeugte und kompetent aus Band gebrachte Laut-Leise-Dynamik zu schätzen, vermisse allerdings schon ein wenig das besondere Merkmal, das mich überzeugen würde, "Aphasia" nach dem Review-Prozess noch öfter aufzulegen. Genre-Freunde - davon bin ich überzeugt - werden aber genau dies tun, denn an sich gibt es hier nichts zu mäkeln.