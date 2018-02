Nicht sonderlich anspruchsvoll, aber unterhaltsam!

Aus dem Emsland kommt STORM OF WIND. Fünf Jahre haben die Aufnahmen zu "The Total Glorification" gedauert - jetzt ist es fertig und wird auf die Menschheit losgelassen.

Ich finde es ganz schön mutig, sein Debütalbum "The Total Glorification" zu nennen. Aber die fünf Jungs zeigen damit eher eine große Portion Spaß, mit der sie ihre Musik zu nehmen scheinen. Sowohl der Albumtitel als auch jeder einzelne Songtitel (jede Nummer beinhaltet drei Wörter und das zweite ist "Of" - warum eigentlich nicht beim Albumtitel?) bringen mich irgendwie zum Schmunzeln. Auf jeden Fall hört man den Jungs den Spaß an, den sie an ihrer Musik haben. Dabei spielt STORM OF WIND absolut nichts Neues. Musikalisch bewegt man sich im breiten Power-Metal-Bereich, der mal etwas melodischer ist und an STRATOVARIUS erinnert und mal härter und schneller ausfällt. Textlich bedienen sich die Emsländer wie sie selber sagen an den "üblichen MANOWAR-Themen". Und die Emsländer machen ihre Sache durchaus ordentlich. Die Songs machen Spaß und Fronter Max Warrior sorgt mit seinem abwechslungsreichen Gesang (mal melodisch, mal druckvoll, mal Screams in guter KING DIAMOND-Manier und mal mit Death-Metal-Growls) für gute Unterhaltung.

"The Total Glorification" ist keinesfalls sonderlich anspruchsvoll, das will STORM OF WIND wohl auch nicht sein. Dafür ist das Album aber durchaus unterhaltsam. Der Sound könnte stellenweise zwar druckvoller sein, aber das ist auch der einzige nennenswerte Kritikpunkt. Für einen spaßigen Abend mit Freunden und ein paar Bierchen in der Hand ist "The Total Glorification" durchaus empfehlenswert.