In England schon bekannt, bald auch bei uns?

Von den geschätzten 20 Bands mit Namen STORMBRINGER, die in der Rock/Metal-Szene aktiv sind (oder waren), gibt es zum Glück nur eine einzige in Großbritannien, wodurch die Verwechslungsgefahr einigermaßen eingeschränkt ist. Die Formation aus Northamptonshire scheint in der Heimat auch bereits durchaus renommiert zu sein, unter anderem auf Grund absolvierter Auftritte beim "Bloodstock"- und dem "Download"-Festival.



Nicht übel für eine Band, die erst 2011 gegründet wurde. Noch imposanter jedoch erscheint, dass "Born A Dying Breed" den bereits dritte Longplayer des Quintetts in der verhältnismäßig kurzen Karriere darstellt. Der lässt auch auf Anhieb erkennen, weshalb ausgerechnet STORMBRINGER bei den erwähnten Festivals spielen durfte. Schließlich hat die Band einen Mix am Start der mitreißt und gleichermaßen zum Mitwippen und Mitsingen animiert. Kurz: das Gebräu von STORMBRINGER scheint für die Live-Situation prädestiniert!



Stilistisch ist die Chose allerdings nicht unbedingt einfach zuzuordnen, da sich traditionell-klassische Hard Rock und Metal-Klänge und moderne Sounds die Waage halten. Diesbezüglich sind vor allem die Gitarren zu erwähnen, die mitunter zwar "zeitgemäß flirrend" aufgenommen wurden, mitunter aber auch in MAIDEN-Manier doppelläufig aus den Box kommen. Apropos: Manche der Tracks, wie etwa die Hit-Kandidaten 'Stick To Your Guns' oder 'Pay Your Respects' erinnern in gewisser Weise an AS LIONS, die aktuelle Spielwiese von Bruce Dickinsons Filius Austin. Wenn es dagegen heftiger und grooviger zur Sache geht, sind es ANTHRAX zur John Bush-Ära, die einem in den Sinn kommen und in den eher getrageneren Teilen durchaus auch mal STONE SOUR.



Doch woran auch immer STORMBRINGER den Hörer denken lässt, auf Grund der Hook-Dichte und der sich im Langzeitgedächtnis festfressenden Ohrwürmchen erkennt man die Songs der Truppe recht bald wieder. Daher dürfte es wohl auch nicht allzu lange dauern, ehe man auch außerhalb des UKs auf diese Band aufmerksam wird.