Gegründet wurde STORMBURST 2014, wobei die ursprüngliche Intention der Band - zu der sich mit Sänger Lars-Åke Nilsson, Gitarrist Thomas Hansson, Bassist Kent Jansson, Drummer Peter Ytterberg und Keyboarder Peter Östling ausnahmslos gediente Recken der schwedischen Rock-Szene zusammengefunden haben, die in ihrer Vergangenheit für illustre Namen wie KEEN HUE, STEAM oder SIX FEET UNDER tätig waren – eindeutig formuliert war.



Schließlich sollte mit eigener Musik jenen Bands Tribut gezollt werden, die für die musikalische Sozialisation der Musiker gesorgt und deren eigene Karriere nachhaltig geprägt haben. Sonderlich schwierig macht es die Truppe selbst Neueinsteigern in Sachen STORMBURST dabei aber nicht, denn das handwerklich einwandfrei dargebotene, durchwegs eingängig und locker-flockig umgesetzte Gebräu entpuppt sich als wahres Sammelsurium vertrauter Klänge.



Neben JOURNEY, die unter anderem im Titeltrack freundlich grüßen lassen (und das nicht nur aufgrund der Ähnlichkeit des Titels zu ihrem 1986er Scheibchen "Raised On Radio") und den SCORPIONS ('Touched By Love' hätte sogar durchaus auch auf "Love At First Sting" untergebracht werden können) sind auch BAD COMPANY ('Lay Your Love On Me') und WHITESNAKE ('Under The Gun') sowie die Landsleute von EUROPE ('Show Me A Sign') herauszuhören.



Eigenständig klingt diese Scheibe daher nicht unbedingt, an der Tatsache, dass die Musiker von STORMBURST wissen, wie man Rock-Songs in klassischer Machart schreibt, ändert das aber nichts und schlecht gemacht ist "Raised On Rock "sicher auch nicht.