Leidenschaftlicher Power Metal aus Schweden.

Schweden – ein Land schier unerschöpflicher Quellen, aus denen in schöner Regelmäßigkeit immer wieder junge, hochtalentierte Bands wie beispielsweise AIR RAID, AMBUSH, STEELWING oder WOLF entsteigen und unsere Szene mit starken Veröffentlichungen bereichern. Mit STORMHOLD schickt sich nun bereits schon zum zweiten Male eine weitere Band selbigen Ursprungs an, den traditionellen Metal-Fan mit einem durchweg guten Album zu erfreuen. Anfangs musste der Rezensent allerdings den etwas zu hoch preisenden Informationstext des Labels ausblenden und die damit einhergehenden überhöhten Erwartungen auf Normalmaß zurückschrauben. Nachdem ihm dies erfolgreich gelungen ist, macht "Salvation" bei jedem Hördurchgang mehr Spaß.

Naturgemäß kann der schwedische Fünfer nicht ganz mit den auf dem Album allgegenwärtigen Heroen von IRON MAIDEN mithalten, diese haben STORMHOLD auf ihrem aktuellen Album mehr als deutlich beeinflusst. Mithalten aber können sie durchaus mit anderen skandinavischen Bands wie beispielsweise IRON FIRE, AXENSTAR oder CRYSTAL EYES. Nach erfolgreichen Live-Auftritten im Vorprogramm von HAMMERFALL, BULLET und GRAVE DIGGER machte sich die 2008 gegründete Band an die Arbeit um ihren zweiten Longplayer aufzunehmen. Mit dem Vorgänger "Battle Of The Royal Halls" im Jahr 2015 gelang ihnen bereits ein gelungener Einstand und dieser wird mit "Salvation" nahtlos fortgesetzt. STORMHOLD spielt kitsch- und keyboardfreien Power Metal und geht dabei über eine gute Dreiviertelstunde angenehm vielschichtig ans Werk. Am Songwriting darf zwar noch etwas gefeilt werden, da es an der ein oder anderen Stelle nicht immer direkt auf den Punkt kommt, aber mit ihrer leidenschaftlichen Vortragsweise machen die fünf Nordmänner dies zu großen Teilen wieder wett. Mit Filip Petersson verfügen sie zwar über einen guten Sänger, dem ich gelegentlich aber etwas mehr Ausdruckskraft und Dynamik in der Stimme wünschen würde, da sein Gesang immer dann am besten zur Geltung kommt, wenn dieser gedoppelt ist oder von Chören Unterstützung erfährt. Die beiden Gitarristen duellieren sich bei ihren Twin-Gitarrensolos mehr als gekonnt, das Schlagzeug hat genügend Bums und auch die Produktion ist passend. Geboten werden schnellere Nummern wie der Opener 'Heart Of A Hero' oder 'We March', die sich mit langsameren, schleppenderen Stücken der Marke 'Black Death’ oder 'We'll Never Fall' angenehm die Balance halten. Balladesk wird es dann mit 'Path Of No Return' und gar gänzlich instrumental bei 'Exile'. Die Highlights auf "Salvation" bilden aber drei, allesamt die Sechs-Minuten-Grenze überschreitende Songs namens 'The Stranger', 'God's Crusade' und 'Edge Of The World', die durch jede Menge Klasse und Abwechslung bestechen und schwer beeindrucken.

Unterm Strich haben wir es hier mit einer wirklich starken Veröffentlichung zu tun, die dem traditionellen Power-Metal-Hörer durchaus Spaß machen dürfte und dabei keine Langweile aufkommen lässt. Fans der oben erwähnten Bands sollten unbedingt reinhören und STORMHOLD eine faire Chance im durchaus überlaufenen Markt geben. Für den Nachfolger wünsche ich ihnen allerdings eine Priese mehr Eigenständigkeit und einen größeren Wiedererkennungswert, da selbiger heutzutage immer wichtiger wird, um auch auf Dauer bestehen zu können. Bekam der Vorgänger von Kollege Päbst bereits sieben gut gemeinte Punkte, verdient sich STORMHOLD nun mit "Salvation" einen weiteren Punkt dazu.