Eine Qualitätsband mit ihrem sechsten Streich.

Vor über zehn Jahren hörte ich den starken Erstling "Caught In The Act" von STORMZONE, doch dann verlor ich die nordirische Band aus den Augen. Die folgenden Alben erzielten hier bei POWERMETAL.de sehr unterschiedliche Reaktionen. Aktuell ist die Gruppe mit ihrem sechsten Langspieler "Lucifer's Factory" am Start.

Wenn man einer Band nach einer längeren Zeitspanne wiederbegegnet, ist es interessant festzustellen, welche Änderungen und welche Kontinuitäten sich eingestellt haben. Zunächst einmal ist von der Besetzung des Debütalbums nur noch Sänger John "Harv" Harbinson übrig, aber anfangs war STORMZONE wohl ohnehin sein Soloprojekt. Aus dem Posten des Keyboarders wurde eine zweite Gitarre, was zu einer stilistischen Entwicklung von traditionellem Hardrock und AOR zu Metal führte, wobei die Tasten als Hintergrundbegleitung nicht völlig verschwunden sind. Geblieben ist das Händchen für packende Melodien, auch wenn sich die Unbekümmertheit und Unmittelbarkeit der Anfangstage zumindest vermindert haben.

"Lucifer's Factory" ist ein Konzeptalbum über irische Sagen und Gruselgeschichten. So erinnert 'Albhartach' an einen bösen Zwerg, der eine Inspiration für Bram Stokers Roman "Dracula" sein soll, und 'Hallow's Eve' an das eigentliche Halloween, bevor dies zu einem Süßigkeitensammelkarneval für dicke amerikanische Kinder wurde. Die härtere, metallische Ausrichtung des Materials kündigt sich im Eröffner 'Dark Hedges' mit einem monoton hämmernden Rhythmus an. Deutlicher zeigen sich die Stärken von STORMZONE anschließend beim hämmernden Bass und dem metallischen Leadbreak des Titelstücks sowie dem Mitsingrefrain und den jubilierenden Leadgitarren von 'Cushy Glen', einem ersten Höhepunkt der CD. Gelungen sind auch die beiden härteren Kracher 'Albhartach' und 'The Heaven You Despise' sowie 'Broken Window', das mit souveränen Tempowechseln eine beachtliche Metal-AOR-Kombination darstellt. Deutlich schwächer ist dagegen 'We Are Strong', das phasenweise als kerniger Heavy Metal, aber vor allem im Chorus mit sehr hoher Stimme als leicht nerviger Bierzeltmetal skandinavischer Prägung daherkommt. Zweifellos gut getan hat STORMZONE die Aufstockung auf zwei Gitarren, die einige tolle Soli und Duelle abliefern, welche auch weniger inspirierte Kompositionen wie 'Your Hell Falls Down' und 'The Last Goodbye' aufwerten.

Um zum Vergleich mit der Frühphase zurückzukommen, ist "Lucifer's Factory" natürlich das Album einer erfahreneren Band und klingt dementsprechend bewusster erarbeitet, aber auch etwas emotionsärmer und berechneter. Es bleibt unter den Höhepunkten des Debüts, bleibt aber auch durchweg über dessen Schwachstellen. In der heutigen Situation ist es eine überdurchschnittliche Scheibe im melodischen Metal.