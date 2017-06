Wunderschön...einfach wunderschön!

Einfach mal entschleunigen, sich mit dem Instrument zurückziehen, den Spirit des Moments aufnehmen und nicht länger darüber nachdenken, was in der hektischen Außenwelt geschieht. Will Stratton gehört zu den Komponisten und Musikern, denen genau das immer wieder gelingt, ohne dass dem Output auch nur im Ansatz etwas Künstliches anhaftet. Seit zehn Jahren verwöhnt der Mann sein Publikum schon mit herrlichen Melodien, nachdenklichen Texten und eindringlichen Folk-Tunes und hat dem jüngeren Singer/Songwriter-Segment einen ganz klaren Stempel aufgedrückt. "Rosewood Almanac" beendet nun eine dreijährige Pause, die Stratton einmal mehr dazu genutzt hat, in sich zu gehen und der Kreativität die Oberhand zu schenken.



Viele Überraschungen gibt es demnach jedoch nicht, doch genau das war auch so gewünscht. Einmal mehr spiegelt der Künstler seine teils traurigen, teils auch kritischen Gedanken in den bedächtigen Songs wieder und schafft ein bezauberndes Stimmungsbild, vor allem in den sanften, melancholischen Augenblicken. Dennoch gehört Stratton nicht zu denjenigen Akteuren, die mit zerbrechlichen Tönen zu nahe an die Popmusik geraten; die zehn neuen Songs mögen ihre traurigen Augenblicke haben, aber sie werden von einem Musiker vorgetragen, der seine Emotionen entschieden und authentisch verkauft und dadurch auch so intensive Resultate erzielt.



Wünsschenswert wäre nun, dass der gute Herr sein neues Material auch bald mal in hiesigen Clubs vorstellt. Nummern wie 'Vanishing Class' 'I See You' könnten dann vielleicht ähnlich beeeindruckend nachhallen wie das Material von Tori Amos in einer vergleichbaren Umgebung. Und das ist wohl mal eine klare Aussage!