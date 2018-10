One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep

Melo-Death für besondere Augenblicke!

Mit großen Schritten gehen die Jungs von STRIGAMPIRE auf den 20. Bandgeburtstag zu - und traurigerweise hat es kaum jemand gemerkt. Die Kanadier sind bereits seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts aktiv, haben in der ersten Zeit auch reichlich Demomaterial eingespielt, die erste Verzweiflung ob der mangelnden Interessensbekundungen seitens der Label aber schließlich doch wirken lassen, um sich noch einmal neu zu finden. "One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep" ist nun so etwas wie ein Neuanfang mit neuer Motivation, neuer Entschlossenheit und vor allem richtig starkem, neuem Songmaterial. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind: Würde die Truppe aus dem skandinavischen Raum kommen und an den richtigen Adressen die richtigen Knöpfchen gedreht haben, wäre sie mit den neun Stücken der aktuellen Scheibe blitzschnell bei einem der Metal-Majors gelandet.

Fakt ist aber zunächst einmal, dass STRIGAMPIRE ein absolutes Underground-Thema bleibt, bis die Band endlich die verdiente Unterstützung bekommt - und hierzu gilt nun auch dieser Aufruf. Vor allem Freunde der etwas schwärzeren Melodic-Death-Sounds sollten sich angesprochen fühlen, da die Band zwischen einigen derben Attacken der NECROPHOBIC-Kategorie einen immensen Reigen erstklassiger Melodien einstreut, die im Kontrast zur dauerhaften Aggression der neuen Stücke eine superbe Figur abgeben. Doch STRIGAMPIRE steht nicht nur für melodischen Death Metal der etwas heftigeren Sorte, sondern auch für groovigen Thrash mit dezenter THE HAUNTED-Neigung, ab und an aber auch mit rockigen Sounds, wie man sie aus dem THE CROWN-Imperium kennt. 'Of Your Fears, Fucking Weak' und 'Dead Of Night' sind nicht nur pralle Ohrwürmer, sondern auch mit einigen Rock'n'Roll-Tendenzen ausgestattet, die auf diesem Album für willkommene Abwechslung sorgen.

Einen Mangel an Variation kann man den Nordamerikanern aber sowieso nicht vorwerfen. Es gibt den einen oder anderen Blast, hier und dort eine Midtempo-Hymne, besagte groovige Momente und zuletzt immer wieder einmalig starke Melodien, wie sie auch von AS I LAY DYING und Konsorten stammen könnten. Es braucht daher auch niemand mit dem Argument kommen, der Markt sei in dieser Sparte übersättigt. Sofern eine Combo nämlich ein Level erreicht hat wie STRIGAMPIRE auf "One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep", kann man sich nicht fett genug daran bedienen. Beide Daumen hoch für dieses feine Stück melodischer Todesblei-Unterhaltung!

Anspieltipps: Dead Of Night, The Only Hell I Know, It's Up To You