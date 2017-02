Power, Groove, so verflucht geile Melodien und ein kaputtes Genick - STRIKER!!!

Wie aus dem Nichts kam vor einigen Wochen die Anfrage, ob ich Bock hätte, die neue STRIKER zu reviewen. Und natürlich hatte ich ahnungsloses Wesen das, was für eine Frage! Und nun liegt sie vor, dreht zum wiederholten Male die Runde und lässt mich fast völlig sprachlos zurück.



Nach der etwas "rockigeren" Gangart des letzten Werkes wird nun wieder vermehrt das Gaspedal durchgedrückt, oftmals erinnert das an ältere ANTHRAX (man höre nur mal den zweiten Song 'Pass Me By', der alle Trademarks der New Yorker in sich vereint, inklusive Belladonna-mäßigem Gesang), dazu immer wieder diese völlig unfassbar großartigen Melodien und Refrains und eine unbändige Power, die einem die Schlappen von den Füßen zieht.



Gerade ein Song wie 'Curse Of The Dead' zeigt bestens, dass das alte Motto "Full Speed or no Speed" noch immer Bestand hat, geht das Teil doch fast als lupenreiner Thrasher durch. Dazu gesellt sich dann ein Song wie 'Freedom's Call', der genauso klingt, als hätte Scott Ian mit Rolf Kasparek ein Piratenschiff gekapert und der Besatzung mal eben gezeigt, wie ordentliche Hausmusik gespielt wird. Habe ich schon die völlig großartigen Refrains und Melodien erwähnt, die auch in diesem besagten Song vorkommen? Falls ja, scheißegal, man kann es nicht oft genug sagen. Ebenso wie man sagen MUSS, dass "Striker" meines Erachtens das bisherige Jahreshighlight darstellt, das in den nächsten 10 Monaten wohl schwerlich getoppt werden dürfte.



Auch wenn der Name des Albums und das Cover dieses Mal eher schlicht ausgefallen sind, die Musik ist es definitiv nicht. Und - zum Abschluss - wer das Ozzy-Cover 'Desire' mit einer solchen Inbrunst neu vertont und dabei den quietschenden Wylde-Zack vergessen macht, hat schon von Haus aus alles richtig gemacht. Glückwunsch, meine Herren, hier ist die Höchstwertung!