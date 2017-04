Gefälliger Mix aus Modern Blues und Alternative Rock

Dreckigen Blues und eine Menge Rock & Roll verspricht THE STROBEZ auf der neuen Scheibe, doch ganz so weit kann sich die Truppe aus Mannheim nicht aus dem Fenster lehnen. Zwar ist die Band ganz klar im traditionellen Blues verwurzelt, hat aber auch deutliche Vorlieben für grungige Alternative-Sounds, die auf "Watch Me Fly" ebenfalls sehr dominant zum Zuge kommen. Das Ergebnis dieser Mixtur ist manchmal weder Fisch noch Fleisch, musikalisch aber dennoch gefällig, auch wenn die Mainstream-Anbiederung innerhalb des Indie-Rock-Rahmens manchmal ein bisschen nervt. Aber immerhin hat die Band einen recht eigenständigen Sound, und den kann man ihr auch bei aller Kritik nicht nehmen.



"Watch Me Fly" kommt trotzdem nicht so richtig in Schwung, weil die starken Blues-Phasen sich auf einzelne Augenblicke beschränken und die Les Paul nicht alles rausholt, was in ihr steckt. Stücke wie 'Ride On' und 'Like A Machine' stehen ziemlich alleine, obschon es gerade diese beschwingten Kompositionen sind, die "Watch Me Fly" ein bisschen Leben einhauchen. Die übrigen Tracks ordnen sich den Alternative-Strukturen zu stark unter, sind an sich nicht schlecht, markieren aber dennoch ein qualitatives Gefälle, das THE STROBEZ sicher hätte vermeiden können. Denn Talent haben die Jungs, ein paar angenehme Gitarrensounds sowieso, aber irgendwie bringen sie nicht allerorts jenes Feeling, das die beiden stärksten Stücke ausstrahlen. Von einem Album, das immerhin sechs Jahre Arbeitszeit verschlungen hat, hätte man sich ein bisschen mehr erwartet - gerade bei den Anlagen, die THE STROBEZ unzweifelhaft hat!



Anspieltipps: Like A Machine, Ride On